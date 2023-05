Una targa in onore del partigiano Giuseppe Testa

Giovedì 24 maggio 2023 alle ore 10:00 in via del Trullo (incrocio via di Monte Cucco) verrà scoperta una targa toponomastica "Largo Giuseppe Testa".

La targa è dedicata al partigiano medaglia d'oro al valor militare Giuseppe Testa in occasione dei suoi 99 anni dalla nascita. All'evento parteciperanno diversi esponenti politici e municipali fra cui il delegato del sindaco assessore Miguel Gotor e il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi.