Il Trullo piange zia Ida, l'anziana morta nell'incendio e "star" dei social

Il Trullo piange zia Ida, la donna di 84 anni morta all’interno della sua abitazione a seguito di un incendio nella serata di venerdì. Ida Verdenelli era molto conosciuta nel quartiere perché protagonista di alcuni video divertenti in compagnia di suo nipote Leandro. In queste ore, sono in tanti a esprimere cordoglio sui social.

Capelli bianchi, i segni degli anni sul volto, un sorriso che contagia e, a volte, in mano una sigaretta. Viene ricordata così Ida, storica abitante del Trullo, nei video che l’hanno resa celebre e l’hanno fatta amare da tanti in quartiere e nelle zone vicine. A trasformarla in inconsapevole star dei social suo nipote Leandro che oggi a Repubblica dichiara: "Mi diceva sempre che mi amava, che ero il suo nipote speciale. L'ultima volta l'avevo vista tré giorni fa. Se venerdì fossi stato in casa, "zia Ida" sarebbe ancora qui, a farei ridere, con la sua ironia tutta romana".

I video con il nipote Leandro

Nei video Leandro Carano riprendeva gli incontri con l'amata zia. Incontri che si trasformavano in sketch in cui veniva fuori tutta la romanità, quella più sincera, della Verdenelli.

Su Facebook, un amico di Leandro Carano, ha pubblicato una lettera per ricordare zia Ida e dimostrare vicinanza al nipote. Tra le parole di cordoglio e di affetto, si legge: "Ci ha lasciato zia Ida, la nonnetta di tutti, una donna simpatica cordiale e dolcissima, se ne è andata in un modo assurdo ed atroce che di certo una come lei non meritava assolutamente". E ancora la definisce "la nostra mascotte anche grazie ai tantissimi video che faceva Leo che con onore ed amore cercava di dargli una mano e renderle più piacevoli è spensierati gli ultimi anni che le sarebbero rimasti". Infine: "Zia Ida, rimarrai sempre nei nostri cuori".

Il messaggio del nipote

La morte di Ida ha lasciato un grande vuoto in quartiere e i social non la dimenticano. "Grazie a tutti! Mi fa molto piacere rendermi conto che zia Ida era amata da molti. Mi sento un po' più sollevato dalla morsa che mi stringe il cuore, sapendo che ci siete voi. E vi assicuro che siete tanti, molti mi hanno scritto da alcune regioni d'Italia per farmi le condoglianze, ho veramente capito solo adesso che zia era entrata in molti cuori. Grazie, grazie e grazie mille a tutti!", è il messaggio che il nipote Leandro ha postato sulla sua bacheca Facebook per salutare zia Ida un'ultima volta.

Il cordoglio sui social

Intanto, sul gruppo social del Trullo, un coro di voci ha voluto ricordare l'anziana donna. “Quanto Amore, riposa in pace e che Dio ti abbia in Gloria zia Ida,ci mancherai tanto ma i tuoi video li custodiremmo con Amore. Leandro fatti forza un grande abbraccio e condoglianze ai familiari” scrive Carlotta. “Ciao zia Ida, mancherai a tutti. Sentite condoglianze a Leandro. R.i.p. bella Ida, non doveva andare così” è il messaggio Anna.

“Purtroppo ho saputo mi dispiace tantissimo, vedevo i suoi video con il nipote, gli volevo bene. Poverina ha avuto una morte orribile. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia” dice Amelia.

Alla famiglia di Ida le condoglianze della nostra redazione.