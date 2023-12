La via diventa un cantiere: cittadini bloccati a casa dai mezzi pesanti

Problemi di mobilità e sicurezza sono temi tornato in primo piano nel municipio XI, precisamente al Trullo con i cittadini che si lamentano di una situazione paradossale con l’area trasformata in un vero e proprio cantiere.

Nello specifico, un intervento per la realizzazione di un complesso di edilizia in via S. Giuliano Terme preoccupa i residenti, con la cittadinanza che addirittura non riesce ad uscire di casa causa presenza di mezzi pesanti che per il cantiere ostacolano il passaggio come testimoniato da alcuni video (clicca qui).

A prendersi carico delle lamentele dei cittadini c’è Marco Palma, consigliere FDI del municipio XI. “È innegabile che l'area debba essere oggetto di una possibile sospensione a garanzia della sicurezza di tutti. L'aspetto principale resta la mobilità e l'accesso alla strada che deve essere garantito e non può essere monopolizzato dal passaggio dei mezzi pesanti per il cantiere. In caso di pioggia la strada si trasforma in un territorio fangoso e difficoltoso da percorrere sia per i motocicli che per i pedoni".

Il consigliere ha poi sottolineato di aver chiesto anche sulla DD di traffico al fine di verificare sia la realizzazione delle opere pubbliche in termini di mobilità che un accesso alternativo alla attuale area cantiere.