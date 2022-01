Zoo capitale, tra i lotti dell’Ater si vedono le capre: “Ci pensano loro ai giardini”

Al Trullo, tra i lotti dell’Ater, nel corso del fine settimana è stata notata un’originale squadra di giardinieri. A prendersi cura del verde ha infatti provveduto un gregge di capre.

L'ironia dei residenti

La trasformazione dei giardini condominiali in una sorta di pascolo urbano è stata salutata con genuina ironia da parte dei residenti.“Tagliano l’erba” e nel farlo “sono meglio delle macchine” ha commentato Federico, un abitante del Trullo. E come il suo si registrano altri commenti che, a giudicare dalla pagina facebook del quartiere, appaiono divertiti. D'altra parte, in passato, l'idea di ricorrere agli animali per prendersi cura del verde, era stata fatta propria anche dalla precedente amministrazione capitolina.

Le caprette tosaerba

Per contribuire alla manutenzione di parchi e giardini pubblici, l’allora assessora capitolina al verde Pinuccia Montanari, durante la consiliatura di Virginia Raggi, aveva infatti annunciato l’impiego degli animali. “La sindaca mi ha sollecitato l'utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella e che vorremmo estendere agli altri parchi e alle grandi ville” aveva dichiarato Montanari nel maggio del 2018.

Capre e pecore nel territorio

Sebbene l’intenzione di ricorrere alle pecore per i parchi e le grandi ville non abbia mai preso piede, la loro presenza nel territorio degli Arvali appare costante. Da Marconi a Corviale, le segnalazioni di pecore e capre impegnate nella cura di prati e siepi non sono mancati, in questi anni. Ora sono state avvistate anche al Trullo. Tra i lotti dell'Ater, sotto la collina cara a Pier Paolo Pasolini.

Il passato bucolico

“I problemi come hanno segnalato i residenti sono ben altri. E poi, diciamolo – ha commentato il vicepresidente del consiglio municipale Marco Palma – la presenza di queste caprette sotto Monte Cucco ci riporta alla mente una condizione bucolica che, in un passato non così lontano, aveva caratterizzato anche questo territorio”.