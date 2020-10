Case popolari, pronto il bando per affidare i giardini Ater a cittadini ed associazioni

Affidare le aree verdi alle associazioni ed ai cittadini che vivono nel quartiere. E’ questo l’obiettivo che Ater e Regione Lazio hanno stabilito per consentire, nel tempo, di mantenere in condizioni decorose i giardini presenti tra gli alloggi popolari.

I quartieri interessati

L’operazione è stata già sperimentata a Primavalle, con il parco Dominique Green, e nei giardini di proprietà dell’Ater nei quartieri di Valle Aurelia, Tiburtino III, Ostia e San Basilio. L’iniziativa è destinata ad avere un seguito perché, l’azienda di edilizia popolare, punta a mettere a bando anche i giardini del Trullo, di Corviale e Torre Maura.

La manifestazione d'interessi

Per assegnare questi spazi, Ater ha deciso di puntare sulla formula della manifestazione d’interesse. Cittadini ed associazioni per un mese, e dunque fino alle 12 del 26 novembre, avranno tempo per presentare le proprie candidature. Poi, come prevede la legge regionale 10 del 2019 sulla gestione e valorizzazione dei beni comuni, sarà stipulato un patto di collaborazione tra l’azienda territoriale di edilizia residenziale ed i soggetti che beneficeranno dell’affidamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un progetto per le periferie

“Questi giardini sono stati riqualificati dall’Ater e dalla Regione, che in molti casi hanno provveduto alla piantumazione di nuovi arbusti, all’allestimento di spazi ludici e alla installazione di panchine e di sistemi di videosorveglianza - ha spiegato Massimiliano Valeriani, l'assessore alle Politiche abitative della Regione - E' un impegno concreto per favorire e sostenere la rigenerazione e il decoro delle periferie di Roma”.