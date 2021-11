Trullo, ladri al nido Bussola D’Oro: “Ora basta, sono entrati 2 volte in una settimana”

Due incursioni in una settimana. Il mese di novembre, per l’asilo nido comunale la Bussola D’Oro, si sta rivelando complicato. Nel plesso di via del Trullo, il ritorno a scuola dopo il fine settimana, non è stato dei più sereni.

La denuncia della Lega

“Siamo stati informati questa mattina da alcuni genitori che portano i propri figli all'asilo nido Bussola d'Oro al Trullo che purtroppo nella struttura sono nuovamente entrati i ladri, dopo l'episodio del 24 novembre” fanno sapere in una nota Fabrizio Santori Consigliere Lega Roma Capitale, Daniele Catalano Capogruppo Lega Municipio XI ed Enrico Nacca Consigliere Lega Municipio XI. Si tratta, appunto, della seconda incursione.

Prima i vandali poi i ladri

Nel primo caso, ha spiegato a Romatoday Daniele Catalano, “era stata presa di mira la cucina, che era stata imbrattata”. Al gesto vandalico, a distanza di pochi giorni, è seguita l’incursione dei ladri. A testimonianza della vulnerabilità della scuola comunale del Trullo. “Riteniamo che questi reiterati avvenimenti siano gravissimi e non fanno altro che aumentare il grado di insicurezza nel quartiere, inoltre va a ledere anche la dignità del personale educativo ed ATA che in modo del tutto passivo deve ogni volta giustificare rallentamenti nel servizio per pulire o disinfettare” hanno commentato i consiglieri della Lega.

L'interrogazione ed il poliziotto di quartiere

Cosa fare per contenere questo problema, evitando una terza infrazione? Catalano e Nacca già si dicono pronti ad affrontare la questione nel parlamentino degli Arvali. “Richiederemo con una interrogazione quale siano le intenzioni della nuova amministrazione per garantire la sicurezza nei plessi scolastici del Municipio XI”. Un obiettivo che, suggeriscono i leghisti, potrebbe essere raggiunto “attivando protocolli utili come il ‘poliziotto di quartiere’”.