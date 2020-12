Al Trullo una nuova aree verde con parco giochi

Una nuova area verde con parco giochi nel quartiere del Trullo. Con un investimento di circa 300mila euro, la Regione Lazio ha messo a disposizione delle famiglie del quartiere romano un nuovo giardino a piazza Caterina Cicetti. Uno spazio creato per i cittadini la cui gestione viene affidata proprio alle associazioni di quartiere. Avere cura del territorio e in modo particolare delle periferie si deve tradurre in azioni concrete come queste, utili a promuovere la cosiddetta rigenerazione urbana e a rendere i quartiere delle grandi città come la Capitale più vivibili, più accessibili, più verdi e anche più sicuri per chi li abita. Questi spazi rappresentano spesso luoghi di aggregazione per cittadini di tutte le età, dagli anziani ai più giovani, e diventano vitali per quelle periferie che noi in questi anni stiamo cercando di riqualificare e rilanciare.

Ad annunciare la notizia dell’inaugurazione dell’area verde al Trullo a Roma, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. A tagliare il nastro questa mattina c’era l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani che spiega: “La promozione di questi progetti di inclusione sociale e di condivisione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni sta riscuotendo grande apprezzamento fra i residenti degli alloggi popolari, che vengono responsabilizzati nelle attività di gestione e manutenzione. Negli ultimi due anni abbiamo già risanato circa 10 aree verdi nei complessi Ater di Roma, realizzandovi anche dei parchi gioco per bambini, con l’obiettivo di favorire e sostenere la rigenerazione urbana e il decoro delle periferie”, conclude Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.

All’interno dello spazio ludico si è provveduto alla piantumazione di arbusti, all’allestimento di altalene e giochi per bambini, alla realizzazione di un impianto di illuminazione e all’installazione di panchine e tavoli da pic-nic.

Dopo l’assegnazione del parco “Dominique Green” a Primavalle e delle aree verdi nei complessi di edilizia residenziale pubblica di Valle Aurelia, Tiburtino III, Ostia e San Basilio, questa volta la promozione della gestione condivisa dei beni comuni riguarda anche i giardini pubblici nei quartieri del Trullo, Corviale e Torre Maura, che saranno affidati ad associazioni e comitati del territorio.