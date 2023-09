Spazzano la ciclabile e gettano i rifiuti nel giardino della scuola

Foglie, rami e cartacce depositate sulla ciclabile di via Frattini sono state rimosse. La pista che fiancheggia la strada di Portuense è sgombera da impedimenti. Però chi doveva smaltire questi “scarti” ha trovato un modo di farlo tutt’altro che esemplare.

“Abbiamo ricevuto un video in cui si vedono degli operatori, e non è chiaro se siano di Ama o di una ditta appaltatrice, che spazzano la ciclabile di via Frattini e lanciano i rifiuti oltre la recinzione metallica: tutto a pochi passi dal terreno di una scuola paritaria” ha fatto sapere il consigliere Capitolino Fabrizio Santori, insieme ai consiglieri municipali Daniele Catalano ed Enrico Nacca.

“Il video – ha raccontato a Romatoday il capogruppo leghista nel municipio degli Arvali – ci è arrivato nel pomeriggio. E quello che si vede è il terreno di una scuola privata, l’Istituto Colle La Salle che ha l’ingresso su via dell’Imbrecciato ma che si estende fino a via Frattini”. Nelle immagini si vedono due mezzi “cassonati” parcheggiati vicino alla ciclabile ed un paio di uomini che, con l’ausilio di grosse pale, gettano il raccolto oltre una recinzione metallica.

“Chiediamo che chi di dovere si adoperi immediatamente per verificare il contenuto delle immagini: “Quanto appare è inammissibile, e non solo per le ragioni legali ed ecologiche, ma anche perché è evidente che un ‘lavoro’ svolto in questo modo rappresenta una truffa ai danni dei cittadini – ha commentato Santori che, insieme agli altri due consiglieri, con la nota stampa chiede “a chi di dovere” di adoperarsi “ per verificare il contenuto delle immagini”.

Al riguardo è stata paventata anche la possibilità di convocare una commissione trasparenza in municipio, per avere chiarimenti anche sui contratti vigenti per lo spazzamento di quella ciclabile che ora è tirata a lucido, ma a tutto discapito dell’area verde adiacente.