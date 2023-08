Siringhe a cento metri dall’area verde frequentata dai bambini: “E’ la seconda volta in pochi giorni”

Siringhe lasciate a terra ed anche nei muri di cinta che perimetrano i palazzi. Succede in via monte delle piche, nel quartiere di Colle del Sole. Due casi distinti, avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, sulla strada che porta alla principale area verde del quartiere.

La vicinanza dell'area verde

“I cittadini della zona sono giustamente preoccupati ed allarmati. L’ ultimo episodio è relativo alla giornata di domenica – ha spiegato Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in municipio XI – e la situazione è assai delicata per la presenza di un’area verde, il parco Pino Lecce, al cui interno è presente anche un’area dedicata ai bambini”.

“Se n’è accorto mio marito nel pomeriggio di domenica 20 agosto – ha spiegato Ylenia, una residente – stava percorrendo via monte delle piche con nostro figlio e nostro nipote, con l’intenzione di portarli in bici al parco. Ed ha notato queste due siringhe, lasciate in una sorta d’intercapedine, sul muro di cinta di un’abitazione”. Si tratta di una canalina di scolo per l’acqua piovana che è stata inopportunamente impiegata forse con l’intenzione di occultare le due siringhe.

Due casi in pochi giorni

“Non è la prima volta che accade su quella strada. Delle siringhe – ha spiegato Ylenia – erano state trovate anche pochi giorni prima, sempre nella stessa via”. La strada, che interseca via delle Vigne, è un vicolo chiuso che termina proprio sul parco pubblico che è frequentato dai residenti del quartiere e da quelli che abitano nella zona dell'ospedale israelitico, alla Magliana vecchia.

“E’ fondamentale garantire la fruibilità del parco in sicurezza, la salvaguardia e incolumità dei bambini – ha commentato Garipoli – serve una risposta da parte dell'amministrazione per la situazione di degrado ognuno per le proprie competenze”. Per questo, il consigliere ha fatto sapere di aver predisposto una nota da inviare alla polizia locale all’Ama ed all’Asl Rm3, con l’obiettivo di verificare quante siringhe ci siano lungo la strada procedendo, quindi, alla loro rimozione.