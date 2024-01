Riqualificare gli spazi degradati con i pannelli fotovoltaici: l’idea del XI municipio contro le micro discariche

Come contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti nelle aree più periferiche del territorio? L’amministrazione del municipio XI ha lanciato una proposta che mira ad affrontare questo fenomeno a partire da tre quadranti. Sono quelli su cui sono presenti alcuni parcheggi che, con il passare del tempo, hanno perso l’appeal che un tempo li caratterizzava.

I parcheggi diventati discariche

Questi parcheggi, che si trovano alla Muratella, alla Fiera di Roma e nella zona tra Corviale e Colle del Sole, essendo poco o per nulla frequentati, diventano facilmente meta degli “zozzoni”. Cosa fare allora? “Abbiamo individuato delle aree nel nostro territorio che più di altre vengono prese di mira per scaricarvi illegalmente dei rifiuti – ha premesso Gianluca Lanzi, il minisindaco di Arvalia – Penso, volendo sintetizzare con un esempio, a via Maroi” zona dove, le aspettative di veder realizzare un impianto sportivo, cozzano drammaticamente con le distese di materiali che vi vengono abbandonate.

Come contrastare gli zozzoni

“Vogliamo vedere se queste aree possono essere riqualificate puntando su impianti fotovoltaici che, in prospettiva, potrebbero essere anche impiegati nella costituzione di comunità energetiche rinnovabili” ha spiegato il presidente municipale. Oltre alla citata via Angelo Maroi ed all’adiacente via Guglielmo Tagliacarne, sono stati individuati 11 siti nella zona della Fiera di Roma, tra via Roselli Lorenzini, via Diesel, via Beniamino Fiamma e viale Eiffel. Tre “sub settori” sono stati individuati anche alla Muratella, in via Jurij Gagarin, via Emilio Pensuti e via Alessandro Marchetti.

Terreni in concessione e pannelli fotovoltaici

Il provvedimento scelto dal municipio, una manifestazione d’interessi, è finalizzata a trovare operatori che “a fronte di un canone concessorio predeterminano” diano corso ad un “intervento di riqualificazione urbana integrata”. In sostanza il concessionario, si legge nel provvedimento, dovrebbe trovare la propria “remuneratività” nella cessione a terzi dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili costituite da impianti fotovoltaici.

Il provvedimento del municipio

“Con questa iniziativa facciamo una sorta di sondaggio, vediamo se quest’idea può interessare. In caso affermativo procederemo all’avviso pubblico. Dopodiché, se verifichiamo che c’è interesse – ha aggiunto il presidente del municipio XI – possiamo pensare anche di estenderla, con un successivo avviso, ad altri lotti presenti nel territorio. Potrebbe trasformarsi in una formula per recuperare spazi, e non necessariamente parcheggi, che avendo perso la propria funzione sono ormai ridotti a discariche da bonificare. E, nel territorio, spazi con queste caratteristiche non sembrano mancare.