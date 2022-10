L'associazione Retake Roma vince il Premio Arvalia 2022

Domenica 16 ottobre l'associazione no-profit Retake Roma che lotta per combattere il degrado e curare i beni comuni della Capitale è stata premiata al Parco del Tevere di Magliana col Premio Arvalia 2022.

Il Premio Arvalia tornato dopo alcuni anni di stop è uno speciale riconoscimento che il Municipio Roma XI Arvalia Portuense assegna a quanti abbiano contribuito con il loro impegno a valorizzare la comunità municipale e cittadina. Premiati singoli cittadini, enti, associazioni e aziende che si sono distinte nel territorio del Municipio per il prestigio raggiunto e per il loro impegno. Per questa edizione sono state molte le candidature presentate. Tra queste verranno scelti i finalisti da una giuria composta da personalità della società civile, consiglieri municipali e giornalisti.

Si tratta del secondo premio ricevuto dopo quella del 2017 dall'associazione nata a Roma nel 2009 e che ora è diffusa in tutta Italia con 40 città aderenti. L'admin del gruppo Retake Roma Muratella, Roberto Maxia ha ringraziato l'Amministrazione, i volontari e il comitato per il successo. Queste le sue parole: "Grazie a tutte le persone che ci sostengono costantemente e grazie ai volontari, uno per uno, che ogni giorno su strada ci aiutano a mantenere questa collaborazione con le Istituzioni, investendo tempo ed energie. Sono un bene insostituibile e preziosissimo".