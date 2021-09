Principessa Arvalia sta male: residenti ed impiegati in ansia per la mascotte del Municipio XI

/ Via Marino Mazzacurati

In via Mazzacurati è considerata un simbolo. Principessa Arvalia, la gatta che da tre consiliature si aggira tra i locali e gli uffici pubblici del Municipio XI, è un punto di riferimento per il territorio. Ed ora sta male.

Le condizioni di salute

“Si alimenta con una cannula, è ricoverata dal veterinario e siamo in attesa di un’ecografia che potrà dirci se la massa che le è stata riscontrata sia operabile o meno”, racconta l’ex vicepresidente del consiglio municipale Marco Palma. La presenza discreta, ma costante di questa gatta randagia, amata e coccolata da tutti, l’aveva resa una mascotte a cui molti si sono affezionati.

Una presenza costante

Comparsa la prima volta intorno al 2013, con il tempo era diventata un’assidua frequentatrice dei locali pubblici di Corviale. “La prima volta che si è affacciata in municipio avrà avuto un anno e mezzo, era una gattina – ha ricordato Palma - Vedendola spesso, con i colleghi della commissione Politiche sociali abbiamo anche deciso di adottarla”. Alla gatta è stata anche costruita, da una residente, una cuccia di legno. Sulla facciata riporta la sagoma di una corona, come si addice ad una principessa.

La mascotte di una comunità

“A dire il vero sono tante le persone che se ne sono prese cura, l’hanno nutrita e coccolata – ha dichiarato Palma – mi vengono in mente diversi agenti della Polizia Locale di stanza in via Mazzacurati, ma anche molti dipendenti, consiglieri e semplici cittadini”. Una piccola comunità che ora segue con preoccupazione gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di questa gattina, che si è guadagnata sul campo i propri galloni. Diventando, a buon diritto, la mascotte del Municipio XI.