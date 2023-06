Voragine Portuense, indagini in corso: dopo il secondo crollo si cercano cavità profonde

Il crollo ripreso in diretta ha suscitato una grande eco. Perché, al civico 80 di via Giannetto Valli, è la seconda volta che il terreno cede in appena due mesi. E l’ultima volta lo ha fatto in maniera più significativa e davanti le videocamere di molti dispositivi.

Inquilini evacuati tornati a casa

Come nel primo caso, anche a seguito della nuova voragine i residenti sono stati evacuati. Si trattava di una decina di famiglie che però, ha fatto sapere il minisindaco Gianluca Lanzi, già nella giornata di domenica sono tornate presso le proprie abitazioni. “Questa volta ha ceduto la pavimentazione di una cantina adiacente la quale c’era un locale tecnico e, poi, l’atrio di un palazzo. Per consentire il rientro delle famiglie, i Vigili del fuoco avevano chiesto al condominio di realizzare una passerella autoportante. Una volta installata – ha spiegato il presidente del municipio XI – gli inquilini sono potuti tornare alle proprie case”. La porzione franata davanti casa, ovviamente transennata, resta off limits. E lo sarà più a lungo dell’ultima volta perché, visto il ripetersi del fenomeno, non sarà sufficiente riempire la cavità.

La cavità da investigare

Per comprendere meglio quale siano le caratteristiche del terreno che, per due volte di seguito, è franato sono partiti giovedì 28 sono partiti dei sondaggi geoelettrici. Rappresentano una moderna metodologia non invasiva basata sulla rilevazione della resistenza del terreno a cui vengono mandati impulsi elettrici. Servono per evitare, nei successivi carotaggi, perforazioni inutili. “L’ipotesi è che lì sia presenta una cavità sotterranea finora sconosciuta, situata ad una certa profondità. La sua calotta ha probabilmente ceduto assorbendo il terreno nel caso della prima voragine e poi il materiale che era stato immesso per riempirla” ha spiegato Lanzi. Le indagini ed i successivi carotaggi che, ha fatto sapere il minisindaco, “partiranno la prossima settimana” serviranno ad individuare con precisione dove si trova e quanto sia profonda la cavità.

Le voragini di Portuense

“Stiamo facendo il massimo per affrontare le due voragini che sono presenti a Portuense” ha aggiunto il minisindaco. Il quartiere, secondo i geologi, è interessato da un vasto sistema caveale che potrebbe persino nascondere l’esistenza di una catacomba che, gli archeologi, stanno cercando dal 1500. Oltre alla voragine di via Giannetto Valli ce n’è un’altra a poca distanza, tra via Mancini e via Prospero Colonna che è investigata sin dal 1996. Su questa voragine c’è anche uno stanziamento regionale finalizzato ad un progetto, giunto alle battute finali, di mitigazione del rischio idrogeologico. Gli interventi, in quel caso, dovranno essere realizzati dalla regione Lazio. Nel caso di via Giannetto Valli, invece, il lavoro è appena incominciato. E quanto sarà lungo, dipenderà dagli esiti dei carotaggi della prossima settimana.