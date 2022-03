Una giornata in ricordo delle vittime di via Vigna Jacobini

Dedicare la giornata del 16 novembre al ricordo delle vittime di via Vigna Jacobini. I famigliari delle 27 persone che hanno perso la vita, nel 1998, per il crollo della palazzina a Portuense, sono state ricevute dal sindaco Gualtieri.

Una ferita per il territorio

Durante l’incontro, a cui ha preso parte il presidente del municipio XI, è stata avanzata anche la proposta di dedicare un luogo pubblico alle vittime di quella tragedia che, a distanza di 23 anni, ha lasciato un segno profondo nel territorio degli Arvali. Ogni anno davanti la targa che dal 2001 è stata sistemata davanti al civico 26, dov'era presente l'edificio, si recano cittadini e rappresentanti di maggioranza ed opposizione. Ed infatti proprio dal parlamentino locale era stata espressa la richiesta di procedere all’intitolazione di un parco o di una strada.

L'appuntamento con il sindaco

Ad accompagnare la delegazione del comitato, in Campidoglio, è andato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi. “E’ stata una giornata importante ed emozionante per i familiari delle vittime ed i superstiti di quella tragedia che, a distanza di quasi 24 anni, rimane una ferita profonda per Portuense e per tutta la città” ha commentato il minisindaco a margine dell’incontro.

Accolte le richieste

Le richieste hanno fatto breccia in Campidoglio. Il Sindaco, ha spiegato Lanzi, ha “condiviso con il Municipio e il Comitato un impegno importante: istituire la giornata cittadina in ricordo delle vittime e intitolare un luogo alla loro memoria. Da oggi – ha aggiunto il presidente del municipio – possiamo contare sul sostegno del Sindaco Gualtieri nel tenere viva la memoria e ricucire questa ferita".