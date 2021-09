Villa Bonelli, il Campidoglio annuncia la riparazione del ponte pedonale: “Dopo tre anni? E’ un autogoal”

L'assessora Fiorini (M5s) ha annunciato il ripristino del ponticello transennato nel 2018. Catalano (Lega): "In pratica il Comune accusa se stesso di non averlo manutenuto prima"

Il collegamento pedonale tra gli uffici municipali e la stazione di Villa Bonelli è tornato sicuro. Il ponte di legno che, in corrispondenza di un fossato, garantiva l’attraversamento del parco è stato riparato.

L'intervento annunciato dal Comune

La notizia è stata annunciata da Laura Fiorini l’assessore al Verde di Roma Capitale. “Abbiamo finalmente restituito ai cittadini il ponte pedonale di collegamento tra la stazione ferroviaria di Villa Bonelli e il quartiere adiacente. Il parco infatti – ha chiarito l’assessora - è dotato di un ponte in legno che per scarsa manutenzione e atti vandalici versava da tempo in condizioni molto critiche. Ora, finalmente, grazie anche al grande spirito di collaborazione degli Uffici del Dipartimento, abbiamo concretamente risolto l’annoso problema del ‘ponticello di Villa Bonelli’ restituendo sicurezza e decoro alla viabilità quotidiana”.

Il collegamento interdetto nel 2018

La sistemazione dell’infrastruttura migliora i collegamenti tra Villa Bonelli, la stazione e gli uffici del Municipio XI che sorge sopra una collina e che al suo interno ospita l’URP ed il servizio anagrafico. Quel ponticello, nell’ottobre del 2018, a causa di un cedimento della struttura lignea, era stato transennato, creando un disagio che più volte i residenti avevano segnalato. Il problema è stato risolto.

L'autogoal del Campidoglio

“Sono rimasto di stucco nel leggere le parole del post scritto dall’assessore Fiorini – ha commentato Daniele Catalano, già capogruppo della Lega ed attuale candidato presidente del centrodestra nel Municipio XI – questo annuncio mi è sembra un autogoal del Campidoglio. Perché così ci si auto accusa di non aver garantito, in questi anni, una corretta manutenzione del ponte”.

Fine dei disagi

“Ovviamente - ha aggiunto Catalano - sono contento di apprendere che ora i cittadini potranno attraversarlo in sicurezza, dopo tre anni durante i qual gli utenti della stazione ferroviaria avranno dovuto trovare altre soluzioni per attraversare quell’area”. Sulla stessa linea anche le dichiarazioni di Gianluca Lanzi, il candidato di centrosinistra al Municipio XI. “L'amministrazione cinque stelle, giunta ormai al capolinea - ha commentato Lanzi - presenta questo risultato come se avesse conquistato la cima dell’Everest, quando sarebbe dovuta intervenire in tempi molto più rapidi e con maggiore efficenza”. Problema risolto comunque. Dopo tre anni e tante segnalazioni il ponte di Villa Bonelli è stato sistemato.