Portuense, ridisegnata via Frattini: aumentano i posti auto e diminuisce la velocità

Via Pietro Frattini cambia pelle. Sono appena terminati i lavori che restituiscono ai cittadini la strada sotto una nuova veste.

“Abbiamo completato l’intervento tra via Livio Mariani e via Enrico Pallini – ha premesso il minisindaco municipale Gianluca Lanzi – abbiamo aumentato i posti auto a disposizione e, grazie alla loro presenza, abbiamo ridotto anche il sedime della carreggiata, così da rendere più sicura la percorrenza di quella strada”.

Una strada percorsa ad alta velocità

Via Frattini, nel tratto su cui è intervenuta l’amministrazione municipale, è un lungo rettilineo in discesa. Per la sua conformazione la strada tende ad essere percorsa a velocità elevate, mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone che abitano sui due lati della carreggiata. Non solo. Ci sono delle strade, come via Mariani, che affacciano su via Frattini e che, quindi, vengono raggiunte da veicoli che viaggiano ad una velocità superiore a quella prevista dal codice della strada.

La riorganizzazione dei parcheggi

Il problema della sicurezza è stato quindi risolto con la riorganizzazione degli stalli. La trasformazione della sosta, che prima era in linea ed oggi è diventata a linea di pesce, da una parte ha generato un maggior numero di parcheggi regolari che sono passati dall’essere 31, prima del cantiere, ai 51 attuali. E questo è stato anche un provvedimento conseguente alla richiesta, da parte dei residenti, di “trovare nuovi parcheggi dopo l’istituzione del divieto di sosta su uno dei due lati di via Livio Mariani” ha spiegato Lanzi.

Ma la trasformazione dei parcheggi, oggi diventati a spina di pesce, “ha anche ridotto le dimensioni della carreggiata”. Con una serie di conseguenze. “In questo modo contribuiamo ad incentivare gli automobilisti ad andare più piano” ha commentato il presidente del municipio “ed inoltre non ci sarà più spazio per parcheggiare a centro strada, come avveniva soprattutto nel fine settimana davanti al ristorante Ciclostazione”.

I prossimi interventi

La trasformazione di via Pietro Frattini non è però ancora conclusa. La strada, che nella notte tra l’8 ed il 9 dicembre vennero realizzate delle singolari scritte contro il presidente Lanzi, sarà protagonista di altri interventi. “Come avevamo promesso abbiamo aumentato i posti auto – ha sottolineato il minisindaco – seguiranno altri interventi all’inizio ed alla fine della strada, con l’obiettivo di lavorare sia sulle aree di sosta che sui nuovi attraversamenti pedonali”.