No vax fuori controllo: imbrattati citofoni del palazzo e una vetrina di un laboratorio di analisi

Hanno imbrattato i muri e le vetrine di un laboratorio d'analisi in zona Villa Bonelli, con la scritta "no vax". A denunciare quanto successo in via Gaetano Fuggetta, il consigliere municipale Marco Palma, in quota a Fratelli d'Italia: "In una fase come questa sarebbe opportuna una maggiore attenzione rispetto ad attività di questo tipo"

Non si fa abbattere Daniele, proprietario di Ormolab: "Tanto olio di gomito e spero che la vetrina torni bella come era prima. Hanno scritto anche sui muri del condominio ed hanno rotto il citofono". "È chiaro che si tratta, al momento, di un gesto isolato e spero che rimanga tale. Certo è che le idee discordanti non possono tradursi in azioni di questo tipo", ha concluso Marco Palma.