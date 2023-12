"Lanzi, vuoi il morto?". Scritta choc sull'asfalto di via Frattini contro il presidente del XI municipio

"Lanzi, vuoi il morto?". La scritta con vernice bianca è apparsa in via Pietro Frattini, nel cuore del quartiere Portuense. Un atto di protesta o di minaccia giunto come un fulmine a ciel sereno per il presidente del XI municipio che proprio in quella via, nei giorni scorsi, ha avviato dei lavori. Fatta nella notte, nel pomeriggio a seguito di varie segnalazioni, è stata immediatamente rimossa. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e della polizia di Stato per capire se, grazie alla presenza di telecamere, è possibile risalire al responsabile della scritta.

A RomaToday Lanzi commenta: "Non ho idea cosa abbia ispirato quella scritta. Sarebbe assurdo se fosse ricollegata all’avvio dei lavori di messa in sicurezza di via Pietro Frattini". L'intervento porteà vantaggi ai residenti: "Grazie all’intervento iniziato mercoledì aumenteremo il numero di parcheggi su via Pietro Frattini, trasformando l’attuale sosta in linea in sosta a spina nel tratto compreso tra via Livio Mariani e via Enrico Pallini, e di conseguenza verrà ridotta la dimensione della carreggiata. Ciò comporterà una minore velocità dei veicoli che percorrono via Pietro Frattini e impedirà la sosta selvaggia al centro della carreggiata".

Si punta anche alla riduzione di carreggiata: "L’aumento del numero di parcheggi su via Pietro Frattini", aggiunge Lanzi, "produrrà un beneficio anche ai residenti di via Livio Mariani che lamentano la riduzione del numero delle soste a causa del provvedimento adottato dalla Polizia Locale prima del nostro insediamento con cui è stato istituito il divieto di sosta su un lato della stessa via Livio Mariani".