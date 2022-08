Punti blu e pranzo di ferragosto: dopo tre anni tornano nel municipio XI le iniziative per la terza età

La chiamano “la bella stagione” ma l’estate può rappresentare un’insidia per un’ampia fascia della popolazione. Lo è per le persone più anziane che devono fare i conti con le patologie che, l’avanzare degli anni, inevitabilmente comporta.

Non ci sono solo gli acciacchi dell’età da gestire. Durante l’estate infatti nipotini e figli tendono ad andare in vacanza. E per chi resta in città, affrontare la “bella stagione” da solo, non rappresenta certo una condizione piacevole. Ed è per questo che, proprio in estate, l’amministrazione cittadina promuove particolari iniziative studiate per le persone anziane. Come i punti blu.

I punti blu ed il pranzo di Ferragosto

"Dopo tre anni tornano finalmente nel Municipio le iniziative per la terza età” ha annunciato il minisindaco Gianluca Lanzi. Perché durante il periodo del commissariamento, causato dalla prematura caduta dell’amministrazione municipale, chi vive a Magliana, Portuense, al Trullo o negli altri quartieri del territorio non ha potuto beneficiare di alcune delle opportunità riservate agli abitanti del resto della capitale.

“I nostri anziani che ad agosto restano in città non saranno lasciati soli. Il 15 agosto, in collaborazione con il dipartimento politiche sociali di Roma Capitale, stiamo organizzando il pranzo di Ferragosto al centro sociale anziani ‘Mario Roma’ di via Calamandrei, al Trullo” ha ricordato Lanzi. Non solo “dalla seconda metà di agosto ai primi giorni di settembre permetteremo a centinaia di anziani di trascorrere delle giornate al mare con i Punti blu. Per partecipare si può presentare domanda fino all'8 agosto”.

Per poter usufruire del servizio, che prevede il trasporto presso uno stabilimento convenzionato, occorre essere residenti nel territorio del municipio XI ed aver già compiuto sessant’anni. Chi ha questi requisiti può presentare la richiesta insieme ad una certificazione ISEE per l’anno 2022, un documento d’identità ed un certificato medico. Sulla base delle domande vengono organizzati due gruppi, ciascuno dei quali con 75 persone. Oltre al trasporto, i punti blu prevedono erogazione di un pasto, e la messa a disposizione per ciascun utente, di un’ombrellone e un lettino. Saranno proposte varie attività di animazione.

Le visite guidate

“Da settembre stiamo poi organizzando visite guidate ai musei romani e altre iniziative culturali pensate proprio per gli ultrasessantenni. Insieme ai Centri Sociali Anziani, che abbiamo riaperto e che stanno riprendendo le loro attività, abbiamo pensato a una serie di iniziative per contrastare la solitudine e facilitare la socialità, messa così a dura prova anche dalla lunga pandemia”.