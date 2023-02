Il parco di Villa Bonelli verrà riqualificato: in arrivo oltre 2 milioni di euro per il restyling

Nei prossimi mesi inizieranno i lavori per la riqualificazione e la bonifica del parco di Villa Bonelli, al Portuense. La giunta capitolina, infatti, ha approvato la delibera firmata dall'assessora Sabrina Alfonsi relativa allo studio di fattibilità tecnico-economica, che prevede un investimento di 2.200.000 euro.

Il restyling di Villa Bonelli al Portuense

Il parco storico, che ospita la sede dell'XI municipio, ha vissuto diverse trasformazioni dall'Ottocento fino al Ventennio, periodo nel quale la dimora al suo interno (originariamente, nel 1839, un casino agricolo) passò dalla famiglia Balzani all'agronomo Michelangelo Bonelli. L'estensione dell'area verde è di oltre 4 ettari e grazie al progetto vivrà una complessiva riorganizzazione architettonica, funzionale ed impiantistica.

Rigenerazione del verde, bonifica, ripavimentazione

Inoltre, ci saranno interventi di strutturazione di alcune zone (in particolare a sud), tramite la rigenerazione del verde e la bonifica di piante infestanti. Il progetto prevede la sistemazione delle recinzioni e dei varchi, interventi di pulitura e potatura connesse per garantire la sicurezza e fruibilità del parco, la depavimentazione dell’area parcheggio, la riqualificazione di tutti gli ingressi alle diverse aree del parco e realizzazione di nuovi ingressi se necessario. Il Comune, poi, eliminerà le ceppaie, abbatterà le alberature morte sostituendole e realizzerà impianti idrici per raccogliere l'acqua piovana e usarla per l'irrigazione. Sarà allestita una nuova rete di illuminazione pubblica.

Alfonsi: "Iniziati già interventi immediati"

“Una delle prime richieste da parte del presidente dell'XI Lanzi - commenta l'assessora a ambiente, agricoltura e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi - è stata proprio la sistemazione di Villa Bonelli. Abbiamo infatti previsto interventi immediati, oggi in corso di realizzazione come la recinzione dell’area cani, la sistemazione di una scarpata con palizzata, la messa a dimora di siepi e alberature, il ripristino del decoro, la pulizia di fognature e condutture. Questo intervento si inquadra nel complesso dei lavori messi in campo affinché tutto il verde della città sia reso fruibile alla cittadinanza”.

Lanzi: "Ultimo investimento fu vent'anni fa"

"Questo importante intervento previsto per villa Bonelli - aggiunge il minisindaco Lanzi - punta a riqualificare uno spazio amato e vissuto dagli abitanti dell'XI. A quasi 20 anni dall'ultimo importante investimento sulla Villa, viali alberati, percorsi nel verde, spazio giochi e camminamenti torneranno pienamente fruibili e sicuri. Si tratta di un segnale importante di attenzione ai territori".