La preferenziale su via Portuense vede la luce e sarà prolungata verso Corviale

E’ ripartito il cantiere per la realizzazione della preferenziale sulla via Portuense. Dietro le transenne, operai ed escavatrici hanno ripreso a lavorare.

La preferenziale di via Portuense

L’opera prevede la realizzazione di un corridoio dedicato al trasporto pubblico. Lungo 1,7 km si estende tra via Giuseppe Belluzzo, vale a dire dal ponticello ferroviario, fino a largo La Loggia. L’intervento, progettato e finanziato durante la precedente amministrazione, prevede la riduzione dei marciapiedi, in modo da mantenere una carreggiata larga circa 5,30 per senso di marcia. Segue uno spartitraffico rialzato per ospitare gli utenti del trasporto pubblico, e poi la corsia dedicata agli autobus. I lavori, partiti nel dicembre del 2020, si erano interrotti la scorsa primavera “a causa delle condizioni in cui versava la condotta fognaria” hanno fatto sapere dal municipio XI.

Una preferenziale costata cara

L’intervento, fortemente voluto dal Campidoglio, era invece stato contestato nel territorio perché, prima e dopo il tratto di preferenziale, gli autobus tornano a viaggiare insieme alle auto. E quindi non si risolve il problema del traffico molto congestionato, soprattutto dopo il ponticello, in direzione Marconi. Al di là dell’investimento economico inizialmente preventivato, pari ad un milione di euro, il costo di quella preferenziale è stato particolarmente salato sul piano politico. Ha infatti prodotto una frattura all’interno della precedente maggioranza pentastellata, portando alla conseguente caduta dell’amministrazione Torelli.

“Abbiamo criticato questo progetto quando è stato presentato, approvato e sono iniziati i lavori nella precedente consiliatura” ha ricordato l’attuale presidente del municipio XI Gianluca Lanzi. I lavori però sono ripartiti, come sottolineato dallo stesso minisindaco “dopo diversi mesi di abbandono del cantiere”. “Appena ci siamo insediati abbiamo verificato se fosse possibile tornare indietro” come era stato richiesto anche da Fratelli d’Italia, con un’interrogazione presentata dal capogruppo Valerio Garipoli.

L'intenzione di prolungare la preferenziale

Quella strada, però, non si è dimostrata praticabile. Rinunciare a completare l’intervento, ha spiegato Lanzi, “avrebbe comportato ricorsi e contenziosi per Roma Capitale. Quello che faremo nei prossimi mesi – ha quindi annunciato il minisindaco – è lavorare a stretto contatto con l'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, per migliorare l'opera e progettare il collegamento su ferro fino a Corviale”. Resterebbe irrisolto il problema del traffico in direzione Marconi. Ma consentirebbe almeno di utilizzare l’infrastruttura anche per i quartieri più periferici del territorio.