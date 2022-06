Preferenziale Portuense, a luglio il cantiere si sposta a centro carreggiata: in arrivo nuovi disagi

I lavori per la realizzazione della corsia preferenziale sulla via Portuense sono destinati a durare ancora per mesi. Anche se, tra qualche settimana, il cantiere subirà una modifica sostanziale.

L'attenzione di comune e municipio

La dibattuta preferenziale, è stata oggetto di una doppia commissione trasparenza, che l'8 giugno si è svolta contemporaneamente nel municipio XI ed in Campidoglio. “La commissione di oggi e’ servita a chiarire alcuni aspetti sulla tempistica del cantiere e sulle modifiche apportate al progetto del corridoio Portuense” ha dichiarato il consigliere di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, a margine dell’incontro.

Le novità e le tempistiche

Entro la prima decade di luglio, hanno chiarito gli ingegneri di Roma agenzia per la mobilità, il cantiere si sposterà dalla sede laterale a quella centrale. E’ lì che dovranno infatti essere realizzate le varie coppie di banchine, su cui si attesterà l’autobus per le relative fermate. L’intervento, che secondo l’agenzia terminerà entro la fine dell’anno, prevede anche la sincronizzazione degli impianti semaforici esistenti a cui se ne aggiungeranno un altro paio.

“E’ purtroppo emerso che i disagi causati da questo cantiere non saranno beneficiati in termine di miglioramento del trasporto pubblico, visto il breve tratto interessato” ha ricordato il consigliere De Priamo, che presiede la commissione trasparenza di Roma Capitale. Il tratto in questione è quello che si sviluppa, per circa 1,7km, tra il sottopasso ferroviario di via Belluzzo e largo La Loggia. Si tratta di una parte dell’opera che è contemplata nel piano urbano della mobilità sostenibile che prevede un approdo finale a Corviale. Ma è l’unica che sia andata a bando. Anche se, i tempi di realizzazione, si sono decisamente prolungati.

I motivi dei ritardi

Il progetto originario, che aveva provocato una frattura all’interno della compagine grillina municipale, prevedeva una durata complessiva di novanta giorni. Il cantiere, partito nel dicembre del 2020, ha però dovuto subire una serie di stop and go. Com’è stato ribadito dai tecnici intervenuti durante la commissione, il principale ritardo è stato causato dalla scoperta di problemi all’impianto centrale di smaltimento delle acque fognarie. Un imprevisto che ha comportato la decisione, in accordo con Acea ed il dipartimento competente, di predisporre una variante progettuale. Gli scavi imprevisti hanno così comportato i ritardi ed i maggiori disagi per i cittadini, che hanno segnalato il prolungato abbandono del cantiere.

Un intervento sempre contestato

“Siamo sempre stati contrari a quest’opera, anche durante la passata consiliatura. E come noi anche duemila cittadini che avevano messo una firma contro quel progetto, che non risolve il problema della mobilità nel quadrante, visto che questa preferenziale non ha neppure un andamento lineare” ha commentato Daniele Calzetta, il presidente della commissione trasparenza in municipio XI. “Auspichiamo ora che il cantiere proceda velocemente – ha commentato invece il consigliere capitolino De Priamo - successivamente però si dovrà compiere una analisi dei flussi ed individuare soluzioni adeguate per migliorare la mobilità del quadrante”. Nel frattempo gli automobilisti dovranno portare ancora un po’ di pazienza.