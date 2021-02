Portuense: giro di boa per la corsia preferenziale che fece cadere il Municipio XI

I lavori per la preferenziale, partiti a dicembre, si devono concludere entro 90 giorni. Stefàno (M5s): "Renderanno il quadrante più bello e vivibile"

Giro di boa per il cantiere sulla Portuense. Ad inizio dicembre sono infatti partiti i lavori destinati a portare, nel tratto compreso tra Largo La Loggia ed il ponte ferroviario, una corsia preferenziale.

I lavori in corso

“Era un vecchio progetto vecchio di dieci anni che era disperso nei cassetti dell’amministrazione e che abbiamo provveduto a recuperare e terminare” ha spiegato il presidente della commissione Mobilità, durante un sopralluogo ai cantieri. I lavori in corso, ha chiarito Stefàno, “consentiranno di rendere più veloci le linee di autobus, come la 718 che abbiamo introdotto noi”.

La preferenziale, non contribuisce solo a modificare l’assetto viario del chilometro e mezzo su cui si sviluppa. “E’ anche un vero e proprio intervento di riqualificazione che prevede la piantumazione di nuovi alberi e la sistemazione dell’impianto di illuminazione. Quindi velocizza il trasporto pubblico ma rende anche più bello e vivibile questo pezzo di città”.

Migliora la sicurezza

Al sopralluogo in via Portuense, con il consigliere Stefàno, si è presentato anche Stefano Lucidi, già assessore municipale alla Mobilità. “E’ un progetto a cui la maggioranza del Municipio XI ha tenuto molto - ha sottolineato Lucidi - perchè mette in sicurezza gli incroci e gli attraversamenti pedonali e rende anche più sicuro prendere l’autobus, situato al centro della strada, che diventa più raggiungibile attraverso la realizzazione delle isole pedonali”.

Una preferenziale pagata a caro prezzo

L’idea di realizzare una preferenziale sulla Portuense, per il Municipio XI, è stata tutt’altro che indolore. I voti della maggioranza pentastellata, che all’epoca aveva già perso tre consiglieri, non si rivelarono sufficienti a far approvare il progetto. Ed anzi spinsero la consigliera Francesca Sappia a lasciare la compagine grillina, spalancando di fatto le porte alla sfiducia del presidente Torelli che, nell’aprile dello stesso anno, perse l’incarico. Da allora, era il 2019, il Municipio è rimasto senza una rappresentanza eletta dai cittadini. Avrà però la sua preferenziale. A testimoniare che ha prevalso la linea del Campidoglio, e dei consiglieri rimasti fedeli al M5s.