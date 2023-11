Portuense, la preferenziale resta da incubo. In due mesi 14 incidenti

Diciassette incidenti in meno di due mesi. In sette casi, oltre ai danni ai veicoli, sono stati registrati anche dei ferimenti. È questo il bilancio che la polizia locale ha fornito in relazione ai sinistri che dal 5 settembre al 29 ottobre, si sono registrate nel tratto di via Portuense che è interessato dalla presenza della corsia preferenziale.

Il report fornito dalla polizia locale

“Le statistiche sono numeri e debbono essere necessariamente interpretate per quello che fanno emergere: 14 incidenti nel tratto interessato con 7 feriti di diversa entità debbono far riflettere il dipartimento mobilità di Roma Capitale poiché con questa opera avrebbe dovuto garantire in primis la sicurezza dei cittadini. Se dal 5 settembre al 29 ottobre i dati sono questi, occorre pensare ad una nuova strategia” ha commentato il consigliere municipale Marco Palma (FdI) in una nota firmata insieme alla consigliera capitolina Francesca Barbato ed al parlamentare Luciano Ciocchetti.

Le criticità della preferenziale

Le criticità non mancano e sono legate alla particolare conformazione che segue la preferenziale. La corsia dedicata gli autobus, che non è continua, prevede delle isole centrali impiegate dagli utenti del trasporto pubblico per salire a bordo. Ma per raggiungerle occorre attraversare la trafficata via Portuense e, quest’operazione, non è del tutto scevra dai pericoli. E così, all’indice, finiscono sia “gli eccessivi i cambi di direzione e le intersezioni” che “le fermate al centro della carreggiata, senza adeguate opere a supporto dei pedoni”, hanno fatto notare i tre eletti tra le fila di Fratelli d’Italia.

Già dalla sua entrata in funzione, lo scorso 3 agosto, erano stati segnalati grossi problemi legati alla viabilità. Alle lunghe code, che hanno reso complicato, per chi proviene dal Trullo, raggiungere la zona di viale Marconi, hanno fatto da contraltare anche gli incidenti che, da subito, non sono mancati. Il report fornito dalla polizia locale prende in considerazione solo il periodo che va dal 5 settembre ma già in precedenza si è verificato un incidente che ha portato l’investimento, all’altezza del civico 509, di una donna di 76 anni. Allo stesso civico, due mesi più tardi, il 17 ottobre, si è verificato un altro incidente con altri feriti.

Un progetto dibattuto e bocciato dal municipio

Ma perché c’è una corsia preferenziale sulla via Portuense? Per rispondere a questa domanda bisogna tornare indietro alla passata consiliatura quando, il progetto, venne incardinato e sostenuto. Promossa dall’amministrazione pentastellata alla guida del Campidoglio, la preferenziale è stata progettata su una lunghezza di 1,6 chilometri, nel tratto compreso tra largo La Loggia e via Belluzzo. In alcuni punti è in sede promiscua quindi, anche lungo il tracciato di 1,6 km, gli autobus viaggiano con gli altri veicoli. La preferenziale termina all’altezza del cavalcavia ferroviario e quindi, dopo il ponticello, i bus s’immettono definitivamente sulle corsie impiegate dagli alti mezzi privati. Una criticità, quest’ultima, che era stata spesso evidenziata tra quanti avevano bocciato un progetto che era stato stroncato anche dal municipio XI e che aveva comportato anche una spaccatura nella maggioranza locale con la successiva capitolazione del presidente pentastellato Mario Torelli.

In previsione della giornata mondiale dedicata alle vittime della strada, prevista il 19 novembre, il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia ha lanciato una proposta: “rilasciare un questionario ai residenti” che potrebbe diventare uno strumento utile per apportare le attese migliorie ad una strada che, pochi, hanno voluto ma di cui sono in molti a pagarne l’apertura.