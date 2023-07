Più di dieci ore senz'acqua al Portuense: tutte le informazioni

Venerdì 28 luglio 2023 diverse zone nel municipio XI per quattordici ore resteranno senz'acqua per via di lavori di manutenzione straordinaria per migliorare il servizio idrico della zona.

Il flusso dell'acqua sarà sospeso dalle ore 08:00 alle 22:00 di venerdì con mancanze d'acqua (o abbassamenti di pressione) che riguaderanno le seguenti vie:

via Pietro Maroncelli;

via Francesco Calzolaio;

via Luigi Angeloni;

via livio Mariani;

via Nicola Laurantoni;

via Enrico Pallini;

via Pietro Frattini;

via Ignazio Ribotti;

via degli Orti Spagnoli:

via Giuseppe Sirtori.

Per limitare i disagi dovuti alla sospensione del servizio, AceaAto2 metterà a disposizione dei cittadini un servizio di rifornimento tramite autobotte. I cittadini potranno trovare l'autobotte in via Pietro Maroncelli angolo Via Ignazio Ribotti.

Si potrà richiedere un servizio straordinario di rifornimento si potrà contattare il numero verde 800.130.335.