Vigna Pia, il Municipio sblocca l'acquisizione del mercato: "Ne beneficeranno operatori e clienti"

Il mercato di Vigna Pia è stato acquisito al patrimonio municipale. Il plateatico, dove sono stati trasferiti nel 2019 gli operatori che per decenni hanno lavorato su via Portuense, può ora fare un salto di qualità.

Una priorità

Per il Municipio, il risultato appena ottenuto, costituiva una vera priorità. “Appena la giunta si è insediata ho scritto al Dipartimento per il mercato di Vigna Pia. Penso sia stata una delle primissime cose che ho fatto” ha confidato l’assessore al Patrimonio Alberto Belloni. Era una pratica che mancava, la cui assenza, aveva avuto delle ricadute sul livello dei servizi che il plateatico era in grado di offrire ai propri clienti.

Gli interventi che diventano realizzabili

Con la formalizzazione di questo atto, sarà possibile introdurre delle novità. Ad esempio, fanno sapere dalla giunta Lanzi, diventa ora possibile lavorare per soddisfare l'obiettivo di costruire una tettoia tra i vari banchi. Si tratta infatti di una richiesta che era stata avanzata dagli operatori stessi alla Sindaca Raggi durante una sua visita al mercato. Ma sarà possibile anche risolvere il problema legato ai passi carrabili ed alla sistemazione dell’insegna del plateatico.

Via libera alla nascita di un'AGS

Soprattutto, l’acquisizione al patrimonio, crea un’opportunità importante per l’area mercatale. “E’ ora possibile formalizzare la costituzione di un’associazione di gestione dei servizi, un’AGS – ha spiegato Belloni – con la conseguente riduzione del canone per gli operatori”. Uno “sconto” che è in realtà legato ad una serie di prestazioni che vengono garantite da chi ha in gestione i banchi, dalla pulizia alla guardiania. Aspetto tutt’altro che secondario in uno spazio che, in passato, aveva patito ripetuti atti vandalici.

La trasformazione del mercato

La creazione dell’AGS comporta vantaggi anche per i clienti. “Sarà possibile garantire una diversa tipologia di servizi, ad esempio la somministrazione, che consente al mercato di aprire più a lungo” ha ricordato Belloni. Al tempo stesso rende l’area uno spazio appetibile per un’utenza diversa, trasformandolo in un potenziale centro d’aggregazione per il quadrante. Un’operazione, quella dell’acquisizione del mercato di Vigna Pia al patrimonio pubblico, che potrebbe presto riguardare anche quello di Casetta Mattei su cui, il Municipio, sta lavorando.