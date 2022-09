Portuense, c'è un immobile abbandonato da trent'anni: "L'Inps è disposto a cederlo al comune"

C’è uno stabile, tra i palazzi di via Luigi Bartolucci, che versa in condizioni di evidente abbandono. E’ stato realizzato nel 1958 ed è di proprietà dell’Inps. Per ora. Perché in Campidoglio è approdata la proposta di farlo acquisire al patrimonio comunale.

L'immobile di via Bartolucci

L’edificio ha smesso di essere utilizzato negli anni Ottanta e, come si legge nel dispositivo che è stato portato in assemblea capitolina, oltre all’incuria del tempo ha subito anche delle occupazioni. Come quella messa in atto nel 2016 da Officine Italia che, nel denunciare lo stato di degrado, aveva provato ad impossessarsi del bene per “prendersi cura dell’area”. Lo aveva fatto ipotizzando anche di destinarlo a numerose attività, dalla palestra popolare al teatro, passando per la biblioteca ed il centro anziani. Un'iniziativa, rapidamente naufragata insieme all’occupazione, che aveva contributo a riaccendere i riflettori su alcuni servizi di cui quel territorio, Portuense, era evidentemente carente.

Un immobile da valorizzare

“Stabili come quello di via Bartolucci potrebbero ospitare servizi importantissimi per la cittadinanza” ha commentato la consigliera Francesca Barbato, prima firmataria della mozione portata in Aula Giulio Cesare “Una volta riqualificati - ha aggiunto Barbato - potrebbero dare una risposta alle persone che necessitano di assistenza alloggiativa oppure potrebbero essere usati per creare spazi da destinare a servizi scoiali e sanitare”. Ed invece versano in condizioni di degrado.

L'apertura dell'Inps

Sulle condizioni dell’immobile di via Bartolucci aveva provato ad accendere i riflettori il municipio XI, con una mozione portata in aula dal consigliere Marco Palma (FdI) che, con una PEC, ha chiesto numi anche su un altro edificio dell’ente, situato in via Magliani. “L’INPS, lo scorso giugno, ha risposto. Lo ha fatto dicendo che è disposta a cedere l’edificio di via Bartolucci” ha spiegato Palma. L’ente, che ha spiegato di aver già destinato il complesso immobiliare di via Magliani ad un nuovo data center, sull’edificio inutilizzato di Portuense ha dichiarato di essere in attesa di una perizia di stima, per dar corso ad un’asta pubblica. Asta che però, è stato precisato nella lettera, potrebbe essere evitata nel caso il comune fosse interessato ad acquisirlo per destinarlo a fini istituzionali.

L’edificio di via Bartolucci “si trova in una posizione centrale, a poche centinaia di metri dal San Camillo Spallanzani e ritengo possa avere un ruolo strategico nei servizi alla persona. Sarebbe interessante farvi un polo in grado di fornire assistenza alle persone” ha commentato il consigliere Palma. “E’ assolutamente prioritario recuperare quel bene – ha concluso la consigliera Barbato – e quindi chiediamo, agli uffici capitolini, di avviare l’iter per acquisirlo”. La proposta è al vaglio degli altri consiglieri dell’assemblea capitolina. Se passa, dopo trent’anni di abbandono, l’immobile di Portuense può tornare a svolgere una funzione per il municipio e l'intera città.