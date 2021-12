Piano freddo, aperto il centro d'accoglienza del municipio XI: "L'abbiamo inaugurato per l'inizio dell'inverno"

In via Domenico Lupatelli, a Portuense, è operativo il centro di accoglienza destinato al “Piano freddo”.

L'inaugurazione

Nella serata del 21 dicembre è partita la distribuzione dei piatti caldi ai primi ospiti della struttura, aperta grazie ad uno stanziamento di 35mila euro. “L’abbiamo inaugurata con l’assessora capitolina Barbara Funari ed il fatto di essere riusciti a farlo in tempi così stretti ci rende particolarmente orgogliosi” ha dichiarato l’assessore municipale alle politiche sociali Giulia Fainella, presente all'apertura della struttura.

La sinergia messa in campo

Nel centro, in grado di accogliere fino a 15 persone, viene garantita la somministrazione d’un pasto serale e di una colazione e resta aperto tutti i giorni dalle 18.30 alle 8.30. Un obiettivo raggiunto anche grazie alla sinergia messa in campo, che ha coinvolto la Croce Rossa e molte realtà del territorio, ognuna della quali ha garantito, secondo le proprie specificità, il relativo contributo.

Così ad esempio “l’associazione di volontariato ‘Vivere la Gioia’ e la parrocchia San Gregorio Magno si occuperanno della preparazione dei pasti – ha spiegato Fainella –la comunità di Sant'Egidio invece si è data da fare per allestire lo spazio mettendo a disposizione i letti ed i volontari della Nuova Acropoli, infine, si sono impegnati garantendo la propria presenza per la gestione del centro”.

In tempo per l'arrivo dell'inverno

Grazie alla sinergia messa in campo e coordinata dal municipio xi, la struttura che ospitava l’ufficio scuola dell’ente locale, può restare a disposizione delle persone senza fissa dimora fino al prossimo 31 dicembre. “In campagna elettorale avevo dichiarato che avremmo lavorato, da subito, per garantire al più presto l’apertura di un centro di accoglienza perché è assurdo parlare di emergenza freddo, visto che l’abbassamento delle temperature è un fenomeno prevedibile, che avviene ogni anno”ha commentato Lanzi. “Abbiamo mantenuto l’impegno preso, in tempo per l’arrivo dell’inverno”.