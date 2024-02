Casetta Mattei, c’è un perdita d’acqua che preoccupa i residenti: "Fuoriesce da un buco nell’asfalto"

All’altezza del civico 146 di via Casetta Mattei, nell’omonimo quartiere del municipio XI, c’è una perdita idrica che sta facendo perdere il sonno ai residenti.

Un guasto che dura da giorni

“Non accenna a diminuire ed anzi il buco nell’asfalto da cui fuoriesce l’acqua sembra essersi allargato rispetto alla serata di sabato 25 febbraio, quando abbiamo riscontrato questa perdita” ha spiegato la signora Rita Quagliesi, una residente. L’acqua non sta semplicemente ristagnando davanti un solo immobile. La strada in questione è infatti in discesa e, di conseguenza, la pendenza sta portando l’acqua verso via Portuense.

In attesa della riparazione

A preoccuparsi per il guasto sono i residenti ma anche le attività commerciali che sono presenti nella zona, anche perché alcune di queste sono situate ad un livello stradale interrato. “Ho personalmente segnalato il guasto ad Acea, almeno un paio di volte, e lo stesso ha fatto mio marito. Domenica pomeriggio è anche arrivato un tecnico, che ci ha consigliato di fare una scorta idrica. Noi abbiamo provveduto, però il problema nel frattempo non è stato risolto” ha sottolineato la signora Quagliesi.

Le conseguenza del ristagno

L’acqua, come testimoniato dai residenti attraverso dei contributi filmati che Romatoday ha potuto visionare, nel suo incedere verso via Portuense si sviluppa per molte decine di metri. Davanti al civico dove invece si sta registrando la fuoriuscita, si è formata un ampio ristagno che rende difficoltoso anche l’accesso al marciapiede. Il ristagno inoltre ha raggiunto il selciato antistante alcune attività commerciali di via Casetta Mattei.

Il timore delle voragini

“Speriamo intervengano presto. Il prolungarsi di questa perdita idrica sta causando un notevole spreco, ed è un peccato perché l’acqua è preziosa – ha commentato la residente – dopodichè siamo anche preoccupati per l’ampliarsi del buco sull’asfalto da cui fuoriesce: non vorremmo che fosse anche pericoloso”. In un quadrante dove le voragini sono tutt’altro che occasionali, il timore espresso da chi abita in via Casetta Mattei appare comprensibile. La perdita, a giudicare delle fotografie e dai video osservati, è in effetti consistente.