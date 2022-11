Inaugurato il parco dedicato alla memoria di Sara Di Pietrantonio, vittima di femminicidio

E’ stata intitolata a Sara Di Pietrantonio l’area verde di Spallette. Al taglio del nastro, oltre ai rappresentanti di Comune e Municipio XI, ha preso parte anche la signora Tina, la mamma della giovane barbaramente assassinata dall’ex fidanzato il 29 maggio del 2016.

Il parco dedicato a Sara di Pietrantonio

L’area era stata già attrezzata nel corso della precedente consiliatura con degli arredi ludici. Il parco è ora stato completato e reso unico nel suo genere. Il rosso, il colore scelto per denunciare il fenomeno del femminicidio, spicca nella tinta scelta per le panchine di calcestruzzo, su cui campeggia il numero 1522, quello dello sportello di ascolto antiviolenza e antistalking. Ma rosse sono anche le pavimentazioni dei percorsi pedonali, realizzati con materiali drenanti ed ecologici.

Panchine, arredi ed illuminazione

Gli interventi di riqualificazione hanno interessato tutta la zona verde, caratterizzata da prato fiorito e da nuove alberature, principalmente da cipressi e melangoli per creare zone d’ombra. E’ stata inoltre ristrutturata l’area ludica con accesso da Via Siligo e messi a dimora nuovi alberi. L’area dedicata al fitness e allo sport è stata dotata di un campo polivalente 12x24 metri con relativa recinzione e di strutture per street working e calisthenics. Tutto il perimetro del Parco è stato messo in sicurezza da una nuova recinzione.

Infine, con un progetto realizzato da Areti, è stato messo in opera un nuovo impianto di illuminazione a led in tutto il parco, in particolare sui percorsi pedonali, sull’area ludica e quella fitness. Il progetto è stato realizzato con un finanziamento di circa 500mila euro di fondi europei FESR in risposta agli effetti della pandemia, attraverso il Programma operativo nazionale (Pon)- città metropolitane 2014-2020.

Uno spazio riqualificato

“Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’inaugurazione del parco Spallette intitolato a Sara Di Pietrantonio, vittima di un atroce femminicidio, lancia un messaggio forte che si unisce a quelli che, da tutto il mondo, gridano no a tutte le forme di violenza di genere. Un male oscuro, un fenomeno di drammatiche dimensioni spesso tenuto nascosto per paura o minimizzato e inascoltato” ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi.

“L’apertura del parco di Sara non è soltanto la restituzione alla collettività di uno spazio abbandonato, ma è la realizzazione di un progetto partecipato che rappresenta un unicum nella città. Un luogo concepito per essere uno spazio di dialogo, di confronto, di denuncia, di inclusione ispirato, nella sua realizzazione, alla cultura della parità, all’educazione al rispetto e al contrasto di ogni forma di violenza, fisica e psicologica nei confronti delle donne, su cui tanto ancora dobbiamo lavorare, ogni giorno”.

La dedica voluta dai residenti

“L'uccisione di Sara Di Pietrantonio fu un crimine brutale e drammatico, che sconvolse tutte e tutti noi. Oggi – ha dichiarato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi - abbiamo inaugurato il parco dedicato alla sua memoria, a Spallette, il quartiere in cui viveva. La scelta di dedicarlo a Sara è stata proposta dai residenti che, dopo l’atroce delitto, intitolarono spontaneamente una piccola area già esistente e che ora è tutt'uno col nuovo parco pubblico più grande e attrezzato”.