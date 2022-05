Marconi e Portuense omaggiano Giorgio Caproni: in arrivo due targhe per il “maestro poeta”

Il territorio degli Arvali celebra Giorgio Caproni. In onore del “maestro poeta”, martedì 31 maggio, verranno posizionate due targhe.

Legato da un’amicizia profonda con Pier Paolo Pasolini, con il quale ha collaborato anche doppiando un personaggio del film “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, Caproni è stato un apprezzato poeta. Vincitore del premio Feltrinelli nel 1982, assegnatogli dall’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato anche un traduttore ed un critico letterario. La sua produzione si è anche accompagnata all’attività pedagogica, esercitata come maestro di scuola elementare. Ed è per questo che l’associazione Donne di Carta ha deciso, in accordo con le istituzioni locale, di dedicare una giornata a Caproni.

Per rendere omaggio alla figura del “maestro di periferia”, ma anche per celebrare il “poeta cantore”, il 31 maggio è stato organizzato un ricco calendario di appuntamenti. Nel corso della mattinata prima a Marconi, poi a Portuense, verranno inaugurate due targhe. Saranno collocate alla scuola Pascoli di via Papareschi (istituto comprensivo Bagneri) e poi alla scuola Giorgio Caproni, dell’istituto comprensivo Solidati Tiburzi, a Portuense. In entrambe i casi, oltre alla presenza di rappresentanti del coodinamento “La Roma di Pasolini- rete urbana”, ci sarà anche il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi ed io suo assessore Alberto Belloni.

“L'iniziativa si colloca all'interno del ciclo di iniziative che abbiamo organizzato insieme al coordinanento di associazioni "La Roma di Pasolini - Rete Urbana" in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini – ha spiegato il minisindaco Gianluca Lanzi - Insieme alla comunità educante delle due scuole coinvolte abbiamo deciso di dedicare due targhe al Maestro e Poeta Giorgio Caproni, storico amico di Pier Paolo Pasolini. I contenuti delle targhe sono stati scelti dalle scuole e fanno riferimento ad alcuni passi della vasta opera poetica prodotta.

Le attività proseguono nel primeggio, alle 15 con la performance “omaggio al maestro poeta” a cura delle classi delle due scuole primarie, appuntamento che sarà ad ingresso gratuito al “drugstore museum” di via Portuense 317. A seguire, allo stesso indirizzo, Attilio Mauro e Silvana Caproni, figli del poeta, racconteranno il padre dietro l’intellettuale”.

“La scrittrice Nina Quarenghi, lo scrittore Donato Di Stasi, lo scrittore e bibliotecario Dario Pontuale, lo stesso responsabile del Museo, dott. Alessio De Cristofaro, e il dott. Stefano Gambari, fine conoscitore del Fondo Caproni (che si trova nella biblioteca Marconi) saranno le voci narranti di questo Omaggio al poeta-maestro” si legge nel programma diffuso da Donne di Carta. Chiude la manifestazione il reading dei brani del maestro, affidato alle voci delle persone dell’associazione Donne di carta ed a quelle del gruppo dei poeti civili Poetanza.