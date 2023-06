L'intitolazione dell'Istituto Comprensivo Piero Terracina

Lunedì 5 giugno 2023 alle ore 10:00 si svolgerà nel municipio XI la festa di intitolazione dell'Istituto Comprensivo "Piero Terracina", l’attuale I.C. "via Solidati Tiburzi" sito in via Ettore Paladini 12.

L’istituto prenderà il nome di Piero Terracina sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz e scomparso nel 2019. Testimone della Shoah, Terracina è stato protagonista di incontri nelle scuole con i ragazzi in cui ha raccontato la sua esperienza e il male del nazifascismo. Ogni anno dal 2010 teneva incontri con le terze classi proprio del plesso Cardarelli dell'I.C. "via Solidati Tiburzi.

All’inaugurazione dell’intitolazione parteciperanno tante figure istituzionali a partire dall’assessore alla Cultura Miguel Gotor delegato del Sindaco, il presidente del municipio Roma XI Gianluca Lanzi, la residente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il presidente dell'Associazione Progetto Memoria Lello Dell'Ariccia e Sami Modiano.