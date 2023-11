Giornata Nazionale degli Alberi: flash mob di Altritalia Ambiente, alberi piantati e appello al Capo dello Stato

Una Giornata Nazionale degli Alberi molto intensa per i soci de L’Altritalia Ambiente. Infatti, oltre alla tradizionale piantumazione di alberi, tenutasi anche quest’anno presso il giardino del liceo Keplero, L’Altritalia ha promosso, insieme ad altre associazioni, dei flash mob di protesta contro la cattiva gestione del verde pubblico perpetrata da troppi enti locali e, infine, ha lanciato in tal senso anche un appello al Capo dello Stato. Basti pensare che nella sola Capitale sono 7mila gli alberi abbattuti negli ultimissimi anni e decine di migliaia le piante potate fuori stagione o capitozzate. Considerato che ogni albero produce in media 30 litri di ossigeno al giorno, abbiamo 210mila litri di ossigeno in meno e meno assorbimento di CO2 con buona pace della qualità dell’aria, cavallo di battaglia di molte metropoli che nel mentre abbattono piante ad alto fusto bloccano nel contempo la circolazione dei veicoli più datati discriminando di fatto le classi meno abbienti. Un’incoerenza a cui sembra davvero difficile dare una razionale spiegazione visto che tali “cure” effettuate frequentemente in nome della “pubblica incolumità”, vengono effettuate spesso utilizzando i fondi del PNRR che invece prevede un incremento del verde non una blanda sostituzione dell’esistente. Ancora, va considerata l’ombreggiatura che le piante di alto fusto forniscono nelle sempre più afose estati italiane contribuendo non poco a contenere il surriscaldamento del suolo. Successivamente insieme ad Italia Nostra, Mountain Wilderness, GUFI (Gruppo unitario foreste italiane), Atto Primo, e i comitati locali di Firenze, (Comitato viale Redi e Vitabilità), Comitato Pino storico di Calenzano (FI) e Comitato Crinali liberi di Borgo San Lorenzo (FI), sono stati effettuati flash mob intono alle alberature di numerose località del Belpaese. Dopo il flash mob di Roma tenutosi nella centralissima piazza Ara Coeli, una delegazione de L’Altritalia, guidata dal responsabile capitolino Emiliano Scarponi, ha consegnato un appello al Presidente della Repubblica sottoscritto anche da GUFI, Atto Primo e Crinali Liberi, in cui gli si chiede di intervenire affinché vengano fermate le motoseghe, che venga posta in essere una seria gestione e salvaguardia del patrimonio arboreo nazionale ma, soprattutto, che si impegni a far rispettare l’art.9 della Costituzione dal momento che si assiste a un vero e proprio attacco, quello contro il verde pubblico, messo in atto in un’epoca in cui l’emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti e mentre tutte le forze politiche parlano di transizione ecologica.