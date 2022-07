Al municipio XI la gestione di 38 aree verdi: sono più di 100mila metri quadrati

Sono trentotto in tutto le aree verdi che, da oggi, saranno curate direttamente dal municipio XI. Da Magliana a Corviale, il Campidoglio cede all’ente che governa il territorio degli Arvali la gestione dei giardini che coprono meno di 2 ettari di superficie.

La gestione di giardini ed aree ludiche

“Dopo il terzo e il secondo municipio, oggi consegniamo all’undicesimo le aree verdi sotto i ventimila metri quadri, con l’obiettivo di restituire il verde di prossimità ai territori, per rendere più semplice, immediata ed efficace la cura di verde orizzontale, aree ludiche e manutenzione” ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi - un passaggio fondamentale per l’attuazione del decentramento amministrativo, che la giunta Gualtieri ha posto tra gli obiettivi del mandato, per rendere Roma a misura di tutte e tutti i cittadini, con servizi di prossimità sul modello della città dei 15 minuti”.

Da Marino a Gualtieri: il decentramento del verde

La possibilità di effettuare la manutenzione delle aree verdi era già stata avviata nel corso delle precedenti consiliature. Con l’amministrazione Gualtieri ha ricevuto un’accelerazione, grazie ad un provvedimento che mira a destinare superfici attrezzate e più ampie di quanto non fosse previsto un passato. Agli enti di prossimità, per contro, vengono assegnate anche le risorse con cui garantire gli interventi attesi. “Ai bilanci municipali - ha infatti spiegato Andrea Catarci l’assessore capitolino al decentramento - sono stati già attribuiti circa 4 milioni di euro ed è stato previsto uno stanziamento di ulteriori 5 milioni”. Risorse necessarie per garantire un obiettivo ambizioso.

“Il piano di decentramento con cui Roma Capitale dà ai Municipi la possibilità di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi fino a 20mila mq prevede l’assegnazione di 1160 aree per un’estensione complessiva di oltre 6 milioni di metri quadri”. Un risultato che adesso coinvolge anche il territorio amministrato da Gianluca Lanzi.

Le aree che saranno curate dal municipio

L’elenco di aree verdi assegnate al municipio XI appare piuttosto variegato. Ci sono superfici che sfiorano la soglia massima, come nel caso dell’area verde di via Mazzacurati 71, a Corviale (18.200 mq ) ed altre minuscole, come nel caso del giardino di via Greppi, a Portuense, che misura appena 95 mq. tra i due estremi si collocano la maggior parte delle aree verdi, dal giardino di via degli Irlandesi a Portuense (2600mq) al giardino Fausto Gatani di via Greve, a Magliana (2880 mq). Tutti i quartieri del territorio, in misure differenti, sembrano comunque beneficiare della nuova iniziativa.

Più chiara la gestione delle competenze

“Oggi siamo di fronte a un passaggio storico con cui si definisce un primo livello di decentramento amministrativo e organizzativo. Al municipio viene riconosciuto un ruolo centrale nella cura e nella manutenzione di aree verdi e ludiche. In questo modo – ha commentato il minisindaco Gianluca Lanzi –si mette fine alla suddivisione attualmente esistente tra le aree di competenza del municipio e quelle del dipartimento tutela ambientale, ovvero a un’organizzazione obsoleta, poco chiara, che non permetteva ai cittadini di conoscere con facilità le competenze e di conseguenza non poter individuare le responsabilità. Si compie, quindi, un passo verso la semplificazione amministrativa” ed anche verso un decentramento spesso auspicato e mai realmente avviato.