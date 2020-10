Coronavirus, dipendente positivo al tampone: chiude la sede municipale di via Portuense

Chiusura straordinaria. Anagrafe e Ufficio civile di via Portuense, nella giornata del 2 novembre, non potranno svolgere il regolare servizio. La sede municipale deve infatti essere sanificata.

Un dipendente positivo

Il disservizio ha una spiegazione. Un impiegato è risultato positivo al tampone. A darne la conferma è stato Mario Torelli, l’ex presidente del municipio, attuale delegato della Sindaca nel territorio. Le sanificazioni sono previste soltanto nella sede centrale del servizio anagrafico. Quella appunto situata in via Portuense

Uffici aperti

Fermo restando che i cambi di residenza e di domicilio si effettuano solo telematicamente, gli altri abitanti possono continuare a fare riferimento, per quella data, sugli altri uffici.Attualmente restano operativi le sedi di via Cardano, a Marconi, e di piazza Camillo Montalcini, a Villa Bonelli. Uffici ai quali si accede, com'era nel caso di via Portuense, previo appuntamento. Gli sportelli del mercato Trullo e del mercato di via Fauglia, a Magliana, sono invece chiusi da tempo.

I casi di Covid

Il 30 ottobre per la prima volta nel Lazio i contagi al nuovo Coronavirus hanno superato i 2000 casi. Tra questi 1073 sono state le nuove persone che, a Roma, sono risultate positive al Covid 19. Nel complesso sono invece 1747 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 29699 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate non in terapia intensiva sono 1873, mentre 175 sono quelle in terapia intensiva (+7 rispetto al giorno precedente).

