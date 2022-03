Portuense: commemorato il ricordo dell'agente Graziosi, vittima del terrorismo

Nel sottopasso ferroviario di via Volpato dal 1988 è presente una targa. E’ intitolata alla memoria “del lavoratore” vi è scritto “Claudio Graziosi”, un agente di polizia dello stato che undici anni prima era rimasto vittima del terrorismo.

Una vittima del terrorismo

Il nome di Graziosi, nel territorio degli Arvali, riecheggia frequentemente. Perché a lui è dedicata una scuola, nel quartiere Magliana, e perché un’altra targa è presente anche nel vicino commissariato di Polizia. Graziosi, all’epoca del suo omicidio, aveva solo 21 anni, era da poco diventato padre e da tre anni prestava servizio al reparto mobile di Napoli, che si trovava in aggregazione a Roma.

Mentre era su un autobus dell'Atac diretto a Monteverde riconobbe tra i passeggeri una terrorista evasa dal carcere di Pozzuoli e, una volta qualificatosi, l’uomo che viaggiava con la sospetta gli sparò alla schiena causandone la morte.

La commemorazione

“Abbiamo voluto ricordare l'agente Graziosi alla presenza dei familiari e degli uomini e delle donne del commissariato della Polizia di Stato ‘San Paolo’, della Stazione Carabinieri ‘Porta Portese’ e del Gruppo ‘Marconi’ della Polizia locale di Roma Capitale deponendo una corona in prossimità della targa commemorativa” ha dichiarato il minisindaco del municipio XI, Gianluca Lanzi, presente con una delegazione di consiglieri.

All’appuntamento, oltre alle forze dell’ordine, si sono presentati anche la moglie ed il figlio dell’agente ucciso. “Era un giovane che aveva deciso di stare dalla parte dello Stato negli anni del terrorismo e dello stragismo, durante quella stagione che in seguito fu definita ‘la notte della Repubblica’. A distanza di 45 anni ricordare è sempre più importante per continuare a onorare chi ha difeso i valori dello Stato a costo della propria vita e per contribuire a rafforzare il senso di comunità”.