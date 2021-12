Crollo di via vigna Jacobini, 23 anni dopo commemorate le 27 vittime. Sopravvissero solo 2 persone

Il 16 dicembre non è una data come le altre per chi abita a Portuense. E’ quella infatti la data in cui sono morte 27 persone, a seguito del crollo di una palazzina al civico 26 di via Vigna Jacobini.

La commemorazione

“E’ una ricorrenza fondamentale per la nostra comunità” ha dichiarato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi, che non ha potuto prendervi parte perché positivo al Covid 19. All’appuntamento, in rappresentanza del Municipio, c’erano la gran parte degli assessori ma anche alcuni esponenti del consiglio e, con la fascia tricolore, l’assessore capitolino all’Urbanistica Maurizio Veloccia.

Una tragedia che ha colpito il territorio

“Quella che è accaduto 23 anni fa rappresenta una tragedia che ha colpito profondamente il nostro territorio. Nel quartiere di Portuense, poi, il ricordo è ancora vivo. Noi infatti riceviamo tuttora molte testimonianze, intrise di dolore, da parte delle pesone che ricordano quella ricorrenza – ha spiegato Lanzi – ci raccontano la loro esperienza, soprattutto nei giorni successivi al crollo, che avvenne di notte e quindi sorprese tutti. Ricordano le macerie, il vuoto del palazzo”.

La vicenda

“Il vostro ricordo brilla lucente, il nostro amore per voi vivrà per sempre” si legge nella targa che è stata apposta nel 2001, a commemorare le 27 vittime che persero la vita dopo lo schianto che, alle 3 del 16 dicembre, coinvolse l’intero edificio. Solo due furono i superstiti estratti dalle macerie e tra i decessi si registrarono anche sei bambini. Ai successivi funerali, svolti in gran parte in forma pubblica, presero parte le più importanti cariche dello Stato, incluso l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

L'obiettivo del municipio

A distanza di 23 anni il ricordo di quell’episodio continua a rappresentare una delle pagine più tristi per il territorio degli Arvali. “Vorremmo puntare a realizzare un maggiore coinvolgimento, a partire ovviamente dalle istituzioni ed infatti, alla celebrazione, ho invitato tutti gli esponenti della maggioranza e dell’opposizione” ha dichiarato il presidente del municipio “abbiamo infatti intenzione d' iniziare un percorso che – ha concluso il minisindaco – non sia legato al semplice ricordo di quanto accaduto”.