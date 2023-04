Cinghiali al parco, avvistati vicino all'area giochi: "Ormai sono arrivati sotto casa"

Sono almeno due i cinghiali, di grosse dimensioni, che da alcuni giorni si stanno aggirando nel parco di via Vincenzo Vela, una traversa di viale Casetta Mattei.

Gli avvistamenti nella zona

“Già una settimana fa, con mio marito, ne avevamo avvistato uno piuttosto grande nel parco – ha raccontato a Romatoday la signora Rita Quagliesi – lunedì mattina, intorno alle 10.30, mentre stavamo facendo una passeggiata ne abbiamo invece osservati due. Ma nella zona c’è anche chi sostiene siano addirittura tre”. L’area verde si trova davanti i palazzi ed è un importante punto d’aggregazione per gli abitanti di ogni generazione, poiché il parco è attrezzato e beneficia anche della presenza di scivoli, altalene, ed altri arredi ludici per bambini. A ridosso dell’area verde è presente anche un parcheggio molto frequentato.

I cinghiali nel territorio

Nel territorio del municipio XI, dove via Vincenzo Vela si trova, avvistamenti di ungulati non sono all’ordine del giorno. Sul finire del 2022 però anche nel vicino quartiere del Trullo era stato immortalato un esemplare, solitario, probabilmente adulto. “Rispetto ad una settimana fa, si sono avvicinati molto di più ed ormai sono a ridosso delle case e dell’area giochi – ha spiegato la residente – probabilmente sono arrivati passato per una recinzione metallica che separava il parco che affaccia sull’abitato, dalla parte a verde che si trova alle sue spalle. Leggiamo spesso di cinghiali, alla Balduina come in altre zone di Roma. Ma qui – ha testimoniato la signora Quagliesi – fino a qualche settimana fa non si erano mai visti”.

La richiesta d'intervento

“La presenza di questi animali può rappresentare un pericolo per la sicurezza dei frequentatori del parco, in particolar modo da anziani e bambini – hanno commentato i consiglieri municipali della Lega Daniele Catalano ed Enrico Nacca –Troviamo ancora più sconvolgente il silenzio del sindaco sulla materia” hanno dichiarato i due, che auspicano l'avvio di misure “per garantire la sicurezza dei cittadini, ad esempio attraverso una maggiore presenza di vigilanza o la messa in atto di interventi di contenimento della popolazione di cinghiali”. Un tipo di intervento che, ad esempio, è stato effettuato lo scorso gennaio con la cattura ed il successivo abbattimento degli ungulati che si aggiravano per Villa Pamphilj.