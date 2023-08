Carta d'identità a Roma: open day 26 agosto, tutte le informazioni

Sabato 26 e domenica 27 agosto nella Capitale torna un nuovo appuntamento con gli open day per il rilascio della carta d'identità elettronica. Per l'occasione previste le aperture degli ex Pit del centro e degli sportelli anagrafici del municipio XI.

Per fare richiesta del nuovo documento, i cittadini dovranno prenotarsi obbligatoriamente sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno dalle ore 09:00 del 25 agosto. Per la richiesta bisognerà recarsi all'ufficio all'orario stabilito muniti del biglietto di prenotazione, una fototessera, una carta di pagamento e del vecchio documento.

Ecco nel dettaglio orari e indirizzi per gli open day del weekend: