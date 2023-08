Carta d'identità a Roma: open day 19 agosto, tutte le informazioni

Sabato 19 agosto torna un nuovo appuntamento con gli Open Day della Carta d'Identità Elettronica (CIE) con l'apertura straordinaria nel municipio XI.

Per l'occasione, è prevista l'apertura straordinaria della sede di via Portuense 579. Lo sportello sarà aperto sabato 19 agosto dalle ore 08:00 fino alle ore 16:00.

Per richiedere il nuovo documento è necessaria e obbligatoria la prenotazione tramite l'Agenda CIE del sito del Ministero dell'Interno. È possibile prenotarsi venerdì 18 agosto dalle ore 09:00 fino ad esaurimento della disponibilità. Per procedere con la richiesta della nuova carta d'identità bisognerà recarsi all'ufficio all'orario stabilito muniti del biglietto di prenotazione, una fototessera, una carta di pagamento e del vecchio documento.

L'Assessore Capitolino alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci commenta così l'apertura straordinaria della sede nel municipio XI: “Anche in questo fine settimana si garantisce il servizio di prenotazione per la Carta d'Identità Elettronica grazie al Municipio XI che nella giornata di sabato 19 agosto prevedrà l’apertura di 4 postazioni nella sede di Via Portuense 579 dalle ore 08.00 alle ore 16.00. Un sentito ringraziamento va agli uffici coinvolti nell’iniziativa che prosegue, con continuità, anche in queste giornate estive”.