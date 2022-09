Lunghe attese e niente pensiline: i cittadini trovano soluzioni creative al disservizio

Attese infinite per gli autobus e niente pensiline. Un disservizio comune per tutta Roma che i cittadini della Capitale stanno, loro malgrado, gestendo con creatività.

Dal quartiere Spallette alla Portuense, la situazione non cambia. In Via Senorbi alla fermata del 701 per la lunga attesa i cittadini hanno portato delle sedie, con qualcuno che dice che sono lì addirittura dalla giunta Alemanno. In via Pallavicini sulla Portuense invece è stata portata una nuova panchina che riporta la scritta "Aspetto il 710".

Marco Palma (FdI) vice-presidente del Consiglio del Municipio XI di Roma ha denunciato la situazione sui social e ha lanciato una frecciatina al sindaco: " La scena di oggi non è proprio una novità assoluta. Anni fa avevo immortalato una seduta diffusa a via della magliana presso la fermata Santa Passera. Sono convinto che Gualtieri dimostrerà una adeguata sensibilità a queste situazioni. Ma non convintissimo".