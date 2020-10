Valle Galeria inondata di rifiuti: "Gravi ritardi di Ama, il porta a porta così è un fallimento"

Cassonetti debordanti e rifiuti raccolti a distanza di giorni. A Monte Stallonara, quartiere situato nella periferia occidentale della CApitale, il servizio di Ama è latitante.

Una raccolta tardiva

“Per giorni i mezzi della municipalizzata sono passati senza fermarsi a raccogliere la spazzatura. E la situazione è diventata insostenibile - ha dichiarato Angelo Vastola, già consigliere democratico del Municipio XI - solo dopo molte insistenze e la pubblicazione a mezzo social delle condizioni in cui versano le strade di Monte Stallonara e della Valle Galeria, è incominciata la loro raccolta”.

Monte Stallonara satura di rifiuti

Lo stato in cui versa il servizio di raccolta è stato certificato anche dal Comitato di Quartiere di Monte Stallonara. “Da noi non sono passati per giorni - ha testimoniato la sua presidente, Monica Polidori - mediamente aspettiamo una settimana prima che vengano rimossi dai cassonetti dove correttamente continuiamo a conferirli. Le buste non recuperati si trasformano in buste che restano a terra. non sappiamo come fare, siamo saturi”.

Il fallimento del porta a porta

La condizione in cui versa Monte Stallonara, fotografata anche dal Comitato di Quartiere, è comune ad altre zone del territorio. “Il Movimento Cinque stelle prima ha illuso e poi deluso le persone di questa città. Quello che succede in via Elmas,a Monte Stallonara, accade anche in via Gorzegno, nella Piana del Sole ed in tutta la Valle Galeria. Ed è la dimostrazione - ha concluso l'ex consigliere municipale del PD - dell’epilogo fallimentare della raccolta porta a porta di questo territorio”.