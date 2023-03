Sbalzi continui di corrente nel quartiere: "È saltata dieci volte in una notta"

Continui sbalzi di corrente mettono a repentaglio le apparecchiature elettroniche degli abitanti di Montestallonara. Chi abita nel quartiere, situato sul confine tra i municipio XI e XII, segnala da mesi il persistere d’un problema al quale, finora, non si è trovata soluzione.

Disagi in tutto il quartiere

“Abbiamo scritto diverse Pec ad Acea Areti ed abbiamo anche inoltrato le nostre segnalazioni al municipio XI. Purtroppo il disagio non è stato risolto ed anzi sembra peggiorare. Nelle ultime 12 ore sarà saltata dieci volte la corrente di casa”ha spiegato Monica Polidori, presidente del comitato di Montestallonara. Il problema, come si legge nelle numerose Pec inoltrate ad Acea Areti, riguarda la gran parte delle strade del quartiere, vale a dire via delle Moratelle, via Decimomannu, via Elmna, via Tertenia, via Tergu, via Fordongianus, via Piscinas. “Stamattina un paio di persone sono anche rimaste chiuse nel garage – ha raccontato Polidori – si apre solo con il telecomando e non sono potute uscire finché non è tornata la corrente”.

La spiegazione di Areti

Nel quartiere di recente costruzione, e quindi con cabine elettriche relativamente nuove, gli operatori di Acea Areti hanno già effettuato ispezioni ed interventi. In una lettera che l’azienda ha inviato al comitato di MonteStallonara lo scorso 22 febbraio, si legge che “gli scatti, per lo più della durata di un secondo, sono dovuti ad interventi delle protezioni a monte, per carichi eccessivi della rete”.

Il responsabile dell’ufficio reclami dell’azienda ha informato i cittadini che il 25 gennaio è stata “attivata una procedura di bonifica” che ha previsto la “sostituzione di parti di impianti che erano interessati da disservizi”. Ciò nonostante, per stessa ammissione dell’azienda, “si sono verificati nuovamente eventi, come riflesso di problematiche su cabine adiacenti”.

Le proteste dei residenti

“Areti è intervenuta il 25 gennaio non ottenendo alcun risultato, anzi la situazione è decisamente peggiorata” si legge nell’email che Luca, un residente, ha mandato a Areti, all’ufficio del protocollo del municipio 11 ed al comitato. “Gradirei non dover buttare il cibo nel freezer ogniqualvolta mi allontano per 2 giorni” ha aggiunto il cittadino. Dello stesso tenore anche altre Pec che Romatoday ha potuto leggere.

“Quando torniamo dal lavoro, troviamo il salvavita staccato. E’ il segnale che è saltata la corrente – ha spiegato la presidente del comitato Montestallonara – ma poi ci sono anche gli allarmi, dei cantieri disseminati attorno alle nostre case e negli stessi appartamenti, che suonano ogni volta che torna l’energia elettrica. Questi continui sbalzi danneggiano frigoriferi, televisori, microonde – ha elencato la cittadina – non sappiamo più cosa fare, se non continuare a segnalare”. I risultati però, a fronte di un problema che secondo il comitati perdura dallo scorso novembre, sono modesti.