Problemi alle fogne nel piano di zona senza collaudi: “I liquami finiscono nei garage”

E’ servito l’intervento di una ditta privata per evitare che, come tante volte accaduto, i garage di via Palau restassero invasi dai liquami.

Il mancato collaudo

Nella periferia occidentale della città, all’interno del quartiere Ponte Galeria, il problema non è nuovo. “I disagi vissuti dai residenti sono dovuti al mancato collaudo di un impianto di sollevamento. C’è un contenzioso in atto tra il Comune, che sostiene di aver versato gli oneri per il collaudo, e Roma Capitale. Però poi le conseguenze le pagano i residenti, com'è successo anche nella mattinata dell'11 marzo” ha spiegato Daniele Galassi, vicepresidente del comitato di quartiere.

I costi pagati dai residenti

La chiamata dell’auto spurgo, infatti, è a carico degli abitanti. Ma è l’unica soluzione al momento individuata per impedire che i liquami, risaliti fino ai tombini, finiscano per invadere i garage ed i parcheggi del quartiere. Come tante volte successo in passato e come, inevitabilmente, continuerebbe ad accadere se non intervenissero le ditte private.

Un fosso maleodorante

C’è poi un altro problema, legato sempre al precario sistema di smaltimento delle acque nel quartiere. “Qui vicino c’è un fosso, che è adiacente la ferrovia, che viene usato come fogna a cielo aperto” ha sottolineato Galassi, perché probabilmente c’è qualcuno che vi si è allacciato abusivamente. Il risultato è che “emette dei miasmi fortissimi che sono percepibili, in giornate come quella odierna, anche a duecento metri di distanza” ha spiegato il vicepresidente del comitato di quartiere.

Il fosso ed il Tevere

Il fosso in questione si trova nelle vicinanze della linea Fl1. Quel corso d’acqua, attraversato grazie ad un ponticello dai binari ferroviari, poi confluisce nel rio Galeria, e da lì finisce per raggiungere il Tevere, di cui è un affluente. Gli effetti di un piano di zona che non è stato completato, quindi, non sono pagati in maniera salata solo dalle persone che lo abitano. Le conseguenze, a ben vedere, possono avere delle ricadute anche sul principale fiume della regione, vanificando gli sforzi messi in campo per migliorarne la condizione delle acque.