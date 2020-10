In periferia un ponticello chiuso da 2 anni: monta la protesta di commercianti e residenti

La chiusura del ponte di via Sabbadino a novembre festeggia due anni. L’infrastruttura, lesionata e non riparabile, ha bisogno di essere sostituita.

Due anni di disagi

L’interdizione del piccolo cavalcavia, che attraversa uno dei tanti fossi di cui è ricca la Piana del Sole, ha ricadute importanti per chi vive o lavora in quel territorio. Tanto da spingere il titolare di una delle attività commerciali del posto, la trattoria B&B da Luca, a lanciare una mobilitazione.

Il flash mob del 3 ottobre

L’appuntamento è per le ore 10 di sabato 3 ottobre. “Non ci sono manovre politiche siamo solamente stufi di questo ponticello” ha spiegato l'esercente che, nel lanciare la mobilitazione su facebook, ha ricordato di avere “l’attività chiusa e sei dipendenti a casa”. A testimonianza di una situazione che, col passare del tempo, è divenuta insostenibile, il ristoratore ha spiegato che “raccoglieremo le firme, per presentare una denuncia”.

Le conseguenze sulla mobilità

Le difficoltà che la mancata riparazione del ponticello sta creando, sono note. Ne è consapevole il Campidoglio ed anche l’ente di prossimità. “Problemi ce ne sono, è impossibile negarli - ha in passato riconosciuto anche l’ex presidente del Municipio XI Mario Torelli - perché quando c’era quel ponticello percorrendo quattrocento metri si arrivava alla complanare, mentre oggi chi da Piana del Sole deve andare ad esempio verso Fiumicino deve dirigersi verso via Muratella, allungando di quasi cinque chilometri”. Una situazione che, con la riprese delle scuole, ha delle ovvie ripercussioni anche sul traffico veicolare.

L'incertezza sui fondi

Nonostante la consapevolezza dei disagi che quel ponte provoca alla mobilità di un in intero quartiere, il problema non è stato risolto e neppure il sopralluogo della Sindaca nel maggio del 2019 è stato utile a sbloccare la situazione. Nè tantomeno si è rivelato fruttuosa la commissione Trasparenza svoltasi in Campidoglio nel gennaio del 2020. In quell’occasione era emerso che, per sostituire l’infrastruttura lesionata, erano stati stanziati l’anno precedente 210mila euro. Però quei fondi, all’epoca della commissione, non erano stati inseriti nel bilancio di previsione per l’anno corrente.

Le informazioni hanno continuato ad essere lacunose. Ed anche per questo, in mancanza di aggiornamenti, commercianti e residenti hanno deciso di scendere in campo. Per far sentire una protesta che, dopo due anni di promesse e rimpalli burocratici, è difficile non prendere in considerazione.