Cavalcavia chiuso per ore a causa di un incidente: “E’ insicuro e trafficato, serve un’alternativa”

Strada chiusa per circa tre ore a causa di un incidente. E’ successo a Ponte Galeria, nella mattinata di domenica 3 luglio, a causa di uno scontro tra due auto.

L'incidente ed il cavalcavia

“Una macchina è finita sul piccolo marciapiede usato dai pedoni che attraversano il ponte” ha segnalato il comitato di quartiere di Ponte Galeria. Un episodio che ha fatto riflettere gli abitanti della zona sulla sicurezza di quell’infrastruttura, nevralgica nel sistema di viabilità della zona per almeno due categorie di utenti: i pendolari diretti alla stazione ferroviaria e le famiglie che portano i figli nelle scuole del vicino istituto comprensivo Fratelli Cervi.

L'altro ponte atteso da anni

“Da anni attendiamo il completamento del piano di zona che prevedeva la realizzazione di un altro cavalcavia, in grado di collegare via della Magliana con la zona di via Lorenzo Allievi” ha ricordato Daniele Galassi, il vicepresidente del comitato di quartiere. La questione è stata affrontata anche durante una commissione lavori pubblici di Roma Capitale, dedicata alle problematiche di Ponte Galeria, quartiere situato nella periferia sud ovest della Capitale, a poca distanza da Fiumicino. “Nel corso della commissione – ha ribadito Galassi – ci è stato detto che ancora non si è conclusa la conferenza dei servizi, ma bisogna accelerare sull’iter anche perché se anziché accadere domenica, l’incidente fosse avvenuto un altro giorno della settimana, il quartiere sarebbe rimasto bloccato”.

Un ponte trafficato

Alternative dirette al cavalcavia di via Portuense, per chi fosse interessato ad attraversare la ferrovia, non ce ne sono. Ed anche per questo che era stato previsto nel piano di zona un altro ponte. “Durante la settimana, nel periodo di apertura delle scuole – ha ricordato il comitato di quartiere – lì transitano in auto le famiglie che arrivano da Monte Stallonara e Spallette, oltre a quelle di Ponte Galeria, perché il quadrante negli ultimi anni ha conosciuto un importante sviluppo urbanistico, ma le infrastrutture non sono mai state adeguate”.

La sicurezza

C’è poi il tema della sicurezza, soprattutto dei pedoni visto che “c’è solo un marciapiede alto dieci centimetri a separarli dal traffico di auto ed anche mezzi pesanti che quotidianamente percorrono il cavalcavia” ha ricordato il comitato di quartiere. L’incidente che ha portato alla chiusura della strada, avvenuto di domenica intorno alle 8, contribuisce indirettamente a riaccendere un focus sul quadrante. Per una volta, non per una questione legata ai rifiuti. Anche la viabilità e la sicurezza stradale, a Ponte Galeria, meritano la loro attenzione.