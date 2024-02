Monte Stallonara, nonostante boicottaggi e sequestri proseguono i lavori nel piano di zona

Indagini, sequestri, atti vandalici o veri e propri boicottaggi. Il piano di zona di Monte Stallonara, nel quadrante occidentale della città, ne ha viste di tutti i colori e solo da sette mesi si è rimesso in moto per arrivare al completamento delle opere di urbanistica. Negli ultimi giorni gli operai di Astral hanno ripreso a lavorare per concludere la vasca di laminazione e secondo la tabella di marcia, al netto di imprevisti ulteriori, entro 18/24 mesi le opere potranno dirsi concluse.

Monte Stallonara tra boicottaggi e sequestri

A luglio 2023, con dieci anni di ritardo, è partito il cantiere per la realizzazione della vasca di laminazione all'interno del piano di zona di Monte Stallonara. Un'opera necessaria per evitare rischi idrogeologici e permettere il completamento anche di altre infrastrutture, in primis le strade mancanti. A settembre due atti vandalici hanno frenato l'iter: a inizio mese il taglio di alcuni cavi elettrici, dopo pochi giorni addirittura l'incendio di un mezzo da lavoro. In autunno, una disputa sulla proprietà di un terreno oggetto della costruzione di un muro di cinta, propedeutico alla realizzazione proprio della vasca di laminazione, ha fatto perdere ulteriore tempo. Ora, però, è stato superato l'impasse e il cantiere è ripreso.

L'equivoco sulle proprietà dei terreni

"Abbiamo superato anche l'ennesimo imprevisto di un sequestro penale nella limitrofa area che aveva pregiudicato la continuazione dei lavori - fa sapere l'assessore all'urbanistica, Maurizio Veloccia -. E si è chiusa anche la conferenza dei servizi del quarto stralcio. A breve collauderemo i lavori in via di conclusione e continueremo con gli altri. Intanto va avanti la progettazione della prima scuola di Montestallonara. Un impegno costante per recuperare anni di ritardi". Il sequestro, ora risolto, è stato probabilmente frutto "di una non conoscenza esatta dei limiti delle proprietà pubbliche in capo a Roma Capitale", spiegano dall'assessorato a RomaToday. Un problema superato "grazie al lavoro dell'ufficio edilizia sociale del dipartimento Pau".

Opere concluse in 2 anni

Riguardo al cronoprogramma, assodato che ora sono in corso i lavori per la realizzazione della fondazione della trincea del nuovo muro, successivamente verrà consolidato e abbattuto il vecchio perimetro, sempre per l'ampliamento della sede stradale e la conclusione della vasca. In una seconda fase, Astral lascerà il posto alla ditta che si è aggiudicata l'appalto per il completamento delle opere urbanistiche, verranno installate le condotte con allaccio della vasca al fosso e adeguamento del sedime nel punto di allaccio. L'ultima fase è la realizzazione della rotatoria su via delle Muratelle. La stima dei tempi va dai 18 ai 24 mesi, ma va considerata elastica: durante gli scavi per il nuovo muro sono state intercettate delle vene d'acqua che hanno allagato lo scavo e questo potrà accadere anche durante il lavoro relativo alla vasca di laminazione.

Veloccia: "In corso progettazione della prima scuola"

"Dopo l’avvio del cantiere avvenuto a luglio, giunto dopo mille difficoltà - continua Veloccia -, un primo stop causato dagli atti vandalici che hanno colpito il cantiere a settembre, abbiamo superato anche l'ennesimo imprevisto di un sequestro penale che aveva pregiudicato la continuazione dei lavori. Nel frattempo si è chiusa anche la conferenza dei servizi del quarto stralcio, a breve collauderemo i lavori e proseguiremo con gli altri ed è in corso la progettazione della prima scuola di questo quartiere. Il nostro è un impegno costante per recuperare anni di ritardi e per rispondere alla pazienza e fiducia dei cittadini: voglio ricordare, infatti, che questi lavori permetteranno il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del piano, dalle strade alla raccolta delle acque meteoriche. Opere attese da tantissimi anni".