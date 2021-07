Piana del Sole, iniziati i lavori in via Sabbadino: dopo 3 anni arriva un ponte provvisorio

Assessora Meleo (M5s): "Il nuovo ponte consentirà i collegamenti tra via Portuense e via della Muratella"

Il ponticello di via Sabbadino è inutilizzabile dal novembre del 2018. Cordoli e balaustre dell’infrastruttura, realizzata ai primi del Novecento sopra un fosso della Piana del Sole, erano rimasti danneggiati dal passaggio di un automezzo.

I disagi dei residenti

Esclusa l’ipotesi di una riparazione, il ponte è rimasto inaccessibile per quasi tre anni. Un periodo lunghissimo per gli abitanti e le attività commerciali presenti nella zona, com'è stato ricordato anche in occasione di commissioni capitoline appositamente convocate. Un piccolo calvario per quanti, dovendo ad esempio portare i figli a scuola, hanno dovuto ogni giorno allungare di sei chilometri, restando incolonnati nel traffico di via Muratella.

Gli aggiornamenti del Campidoglio

La buona notizia è che, dopo tanta attesa, i problemi legati alla mancata riapertura dell’infrastruttura si stanno risolvendo. “Mancano solo i raccordi con la sede stradale” ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Linda Meleo, commentando la sistemazione di un ponte provvisorio sopra quello danneggiato”.

L'importanza del ponticello

“Quest’ opera è stata necessaria a valle della chiusura del vecchio ponte, avvenuta nel 2018, perché gravemente ammalorato e quindi non più sicuro - ha ricordato l’assessora capitolina - Il nuovo ponte consentirà, una volta completati i lavori e fatto il collaudo finale, i collegamenti tra via Portuense e via della Muratella, oltre alla possibilità di raggiungere la stazione Fiera di Roma”.

Le aspettative

“Dopo quasi tre anni è stato posizionato il ponte provvisorio in via Sabbadino. Ci auguriamo il completamento dei lavori prima della ripresa scolastica di settembre, per restituire viabilità e sicurezza al quadrante. I residenti - ha aggiunto Angelo Vastola, già consigliere democratico del Municipio XI - attendono ansiosi la fine dei lavori, per riavere i collegamenti stradali e il raggiungimento della vicina stazione Ferroviaria”.