Urbanistica, la giunta Raggi approva l'ampliamento Parco agricolo Arrone-Galeria

L'atto per costruire un corridoio di collegamento tra le grandi riserve naturali e i parchi agricoli già esistenti

La Giunta capitolina ha approvato la delibera di adozione della variante urbanistica al Piano regolatore per l’ampliamento del Parco Agricolo Arrone-Galeria e del relativo perimetro della componente primaria della Rete Ecologica. Obiettivo: riqualificazione e valorizzazione del territorio a tutela della continuità della rete ecologica, dei corridoi ambientali e della vocazione agricola della città. L'approvazione dà seguito così alla proposta di iniziativa consiliare che ha come obiettivo la salvaguardia di questo territorio.

L’ampliamento del parco agricolo riguarda l’ambito Arrone-Galeria, interessando la maggior parte dei territori del quadrante occidentale di Roma, per costruire così un corridoio di collegamento tra le grandi riserve naturali e i parchi agricoli già esistenti, tra la zona di Bracciano-Martignano e il litorale Tirreno, tra la Tenuta agricola di Castel di Guido e il Monumento naturale di Galeria Antica.

“Vogliamo salvaguardare la Valle Galeria e la salute dei suoi abitanti con azioni concrete. Finalmente questo territorio riceve una tutela finalizzata a preservare gli aspetti naturalistici e a valorizzare la vocazione agricola e ambientale”, dichiara la sindaca Virginia Raggi. Nelle aree dei parchi agricoli sono consentite solo attività compatibili e sostenibili e quindi non è possibile realizzare serre estensive, allevamenti intensivi, discariche di rifiuti o altri impianti industriali.

“Un importante lavoro di coordinamento tra realtà territoriali, municipi per proseguire nell’azione di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e agricolo. Continuiamo a costruire con atti di pianificazione e programmazione una visione della città futura che risponde alle grandi sfide ambientali che in questo momento sono per noi la priorità. Dopo la delibera sull’’Anello Verde’ che si è concentrata sulle aree intercluse urbane della città, grazie al provvedimento approvato oggi ampliamo la rete delle tutele ecologiche e proseguiamo nell’intenso lavoro di valorizzazione del patrimonio della vocazione agricola della città”, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.