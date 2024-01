Malagrotta, torna la commissione ecomafie: ad attenderla gli striscioni di protesta

Una bara con la scritta “la morte della Valle Galeria” ed un paio di striscioni per esprimere, a caratteri cubitali, la frustrazione di dover vivere nel quadrante per trent’anni associato alla discarica più grande d’Europa. Sono queste le prime immagini che ha visto Jacopo Morrone, il presidente della commissione ecomafie, al suo secondo sopralluogo a Malagrotta.

Il sopralluogo della commissione ecomafie

Per la seconda volta nel giro di un paio di settimane, il numero uno della commissione parlamentare d’inchiesta, ha fatto visita al luogo dell’incendio. Morrone era già stato a Malagrotta, pochi giorni dopo l’incendio che ha definitivamente messo fuori uso il TMB. Un rogo che ha risvegliato nei residenti l’incubo vissuto nel giugno del 2022 quando, l’impianto che fu di Manlio Cerroni, prese improvvisamente fuoco. Allora, come oggi, chi abita nella Valle Galeria non ha tardato ad esternare il proprio stato d’animo.

Tra la prima e la seconda visita a Malagrotta, la commissione ha sentito l’assessore regionale ai rifiuti Fabrizio Ghera, l’ex patron del consorzio Colari Manlio Cerroni, il direttore generale di Arpa Lazio Tommaso Aurelo ed anche i cittadini della Valle Galeria, ascoltati in commissione proprio nel pomeriggio dell’8 gennaio.

La duplice criticità di Malagrotta

Morrone, nel suo secondo sopralluogo, si è presentato insieme ad una decina di commissari con cui ha constatato anche l’estensione dell’ex discarica, chiusa nel 2013. Una realtà vasta 240 ettari che, ora, va messa in sicurezza. Il problema a grandi linee è duplice- ha commentato Morrone a margine della visita- da un lato, c'è l'urgente messa in sicurezza definitiva dell'ex discarica per cui il Governo ha messo a disposizione 250 milioni per un progetto in via di attivazione affidato al commissario del Governo generale Giuseppe Vadalà”.

L’altro problema, ha ricordato il presidente della commissione ecomafie, è quello dell’ “interruzione forzata dei due impianti TMB e più in generale i problemi collegati alla carenza impiantistica per lo smaltimento rifiuti di Roma con la loro conseguente costosa esportazione in altre regioni e all'estero, Un 'turismo dei rifiuti' che deve assolutamente interrompersi”.

Convoncati il sindaco e la procura

Intanto, come anticipato, lunedì 8 gennaio sono partite le prime audizioni in commissione. “È prevista per la prossima settimana una seconda serie di audizioni, tra cui quella di Gualtieri e della procura di Roma” che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d'indagini. Il sindaco è particolarmente atteso perché, dal suo insediamento, riveste anche i panni di commissario straordinario ai rifiuti per il Giubileo. “Il nostro compito- ha ricordato Morrone- è condurre un'analisi il più esaustiva possibile. Non ci vogliamo, né possiamo sostituirci agli inquirenti, tuttavia la 'saga' di Malagrotta, risalente a tempi lontani, deve essere chiarita: ci sono ancora in corso procedimenti giudiziari, ci sono i roghi, dolosi o meno non possiamo saperlo, ci sono accuse e controaccuse e, dall'altro lato, i Comitati dei cittadini 'Valle Galeria Libera' e Comitato 'Casal Selce non si tocca' chiedono legittimamente attenzione e rassicurazioni per il loro futuro”.

La preoccupazione dei residenti

“Noi siamo preoccupatissimi – ha esordito Massimo Prudente il presidente del comitato Valle Galeria Libera – e non solo per le conseguenze dell’incendio. Per monitorare l'aria che respiriamo, abbiamo sistemato delle centraline nel territorio, a Casal Selce, in via di Malagrotta, a Ponte Galeria, in via della Pisana. Misurano i valori delle polveri sottili e sono sempre elevati”. Con dei picchi. “Subito dopo l’incendio la centralina di Casal Selce aveva sfiorato il livello di 85 microgrammi (di Pm2.5 ndr) - ha sottolineato il presidente del comitato – ma come dicevo, anche a prescindere dall’ultimo rogo, noi siamo preoccupati per ciò che respiriamo tutti i giorni e per ciò che le nostre centraline registrano. E pensare che a tre chilometri e mezzo da Malagrotta vogliono pure realizzare un biodigestore”.